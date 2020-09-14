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في مباراة شهدت تألق " العويس " .. الأهلي يتخطى الشرطة العراقي ويصعد لثمن النهائي

في افتتاح الجولة 3 من دوري الأبطال

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري ابطال آسيا 2020.

انتهى زمن الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي الذي استمر إلى نهاية الشوط الثاني رغم نقص فريق الشرطة العراقي بعد طرد لاعبه علاء مهاوي بالبطاقة الحمراء في نهاية زمن شوط المباراة الأول، وتحديدا عند الدقيقة الـ45.

وشهد اللقاء أفضلية للشرطة العراقي؛ إذ شكلت التسديدات المباشرة على مرمى الأهلي تهديدًا دون تحقيق نتيجة إيجابية للفريق العراقي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ(87) من زمن المباراة، تمكّن ماركو مارين من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد متابعته كرة عبد الرحمن غريب الذي راوغ مدافعي الشرطة؛ لتصل لقدم الأول الذي أودعها الشباك.

وبتلك النتيجة تصدَّر الأهلي مجموعته الأولى بـ 6 نقاط.

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في مباراة شهدت تألق " العويس " .. الأهلي يتخطى الشرطة العراقي ويصعد لثمن النهائي
سبق

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري ابطال آسيا 2020.

انتهى زمن الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي الذي استمر إلى نهاية الشوط الثاني رغم نقص فريق الشرطة العراقي بعد طرد لاعبه علاء مهاوي بالبطاقة الحمراء في نهاية زمن شوط المباراة الأول، وتحديدا عند الدقيقة الـ45.

وشهد اللقاء أفضلية للشرطة العراقي؛ إذ شكلت التسديدات المباشرة على مرمى الأهلي تهديدًا دون تحقيق نتيجة إيجابية للفريق العراقي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ(87) من زمن المباراة، تمكّن ماركو مارين من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد متابعته كرة عبد الرحمن غريب الذي راوغ مدافعي الشرطة؛ لتصل لقدم الأول الذي أودعها الشباك.

وبتلك النتيجة تصدَّر الأهلي مجموعته الأولى بـ 6 نقاط.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:26 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:38 PM

في مباراة شهدت تألق " العويس " .. الأهلي يتخطى الشرطة العراقي ويصعد لثمن النهائي

في افتتاح الجولة 3 من دوري الأبطال

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
6
3,281

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره الشرطة العراقي بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة دوري ابطال آسيا 2020.

انتهى زمن الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي الذي استمر إلى نهاية الشوط الثاني رغم نقص فريق الشرطة العراقي بعد طرد لاعبه علاء مهاوي بالبطاقة الحمراء في نهاية زمن شوط المباراة الأول، وتحديدا عند الدقيقة الـ45.

وشهد اللقاء أفضلية للشرطة العراقي؛ إذ شكلت التسديدات المباشرة على مرمى الأهلي تهديدًا دون تحقيق نتيجة إيجابية للفريق العراقي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا عند الدقيقة الـ(87) من زمن المباراة، تمكّن ماركو مارين من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد متابعته كرة عبد الرحمن غريب الذي راوغ مدافعي الشرطة؛ لتصل لقدم الأول الذي أودعها الشباك.

وبتلك النتيجة تصدَّر الأهلي مجموعته الأولى بـ 6 نقاط.

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