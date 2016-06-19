جامعة نجران تعلن مواعيد قبول خريجي الثانوية العامة

على ثلاث مراحل ويعقبه القبول الاحتياطي للفصليْن

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ، على ثلاث مراحل، يعقبه القبول الاحتياطي للفصليْن، والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري؛ أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل: أولاها، مرحلة القبول الرئيس، تبدأ بتاريخ اليوم 16 / 10 / 1440 هـ، وتنتهي بتاريخ 4 / 11 / 1440 هـ، وتعلن نتائجها في 7 / 11 / 1440 هـ، وثانيتها، ستكون للقبول الاحتياطي للفصليْن وتبدأ بتاريخ 18 ـ 25 / 11 / 1440هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 28 / 11 / 1440هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة، وتبدأ بتاريخ 3 / 12 / 1440هـ، لغاية 17 / 4 / 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21 / 4 / 1441هـ.

وبيّن العمري؛ أن الجامعة حدّدت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي: أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أيّ شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://edugate.nu.edu.sa.