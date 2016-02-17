النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليس في روسيا.. جسر بوتين السري العائم قد يباغت أوكرانيا

يقع بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل

رصدت الأقمار الاصطناعية الأمريكية ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

وذكر موقع (thedailybeast) الإخباري الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات، لكن الصور الفضائية تقدم صورة للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن صوراً التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسراً عائماً، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية.

ويقع الجسر، وفق "سكاي نيوز عربية" بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة من التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير المسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حالياً في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.

روسيا جسر بوتين السري

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ليس في روسيا.. جسر بوتين السري العائم قد يباغت أوكرانيا
سبق

رصدت الأقمار الاصطناعية الأمريكية ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

وذكر موقع (thedailybeast) الإخباري الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات، لكن الصور الفضائية تقدم صورة للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن صوراً التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسراً عائماً، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية.

ويقع الجسر، وفق "سكاي نيوز عربية" بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة من التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير المسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حالياً في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
11:26 AM

ليس في روسيا.. جسر بوتين السري العائم قد يباغت أوكرانيا

يقع بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,694

رصدت الأقمار الاصطناعية الأمريكية ما بدا أنه جسر سري، فوق أحد الأنهار في الأراضي البيلاروسية القريبة من أوكرانيا.

وذكر موقع (thedailybeast) الإخباري الأمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يقول إنه أمر بسحب جزئي للقوات، لكن الصور الفضائية تقدم صورة للتعزيزات العسكرية الهائلة التي تهدد أوكرانيا.

وأوضح الموقع أن صوراً التقطتها شركة تصوير تجارية تظهر أن موسكو بنت جسراً عائماً، الثلاثاء، على نهر بريبيات القريب من الحدود الروسية البيلاروسية.

ويقع الجسر، وفق "سكاي نيوز عربية" بالقرب من المنطقة المحظورة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل الذي انفجر عام 1986.

ويأتي هذا التطور في وقت تسيطر حالة من التأهب على القوات الأوكرانية وحلف الناتو، وسط إشارات متضاربة حول تعزيز الحشد الروسي على حدود أوكرانيا، الأمر غير المسبوق منذ عقود.

ويخشى المحللون أن يكون الجسر أحد الطرق العديدة المحتملة التي ستسلكها القوات الروسية، المنتشرة حالياً في بيلاروسيا، نحو الأراضي الأوكرانية.

ولاحظ الباحث المتخصص في الشأن العسكري الروسي، روب لي، دخول وحدات الهندسية ومعدات بناء الجسور إلى بيلاروسيا، مطلع فبراير الجاري.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن القوات الروسية التي تشارك في مناورات حالية في بيلاروسيا، نفذت عملية عبور حاجز مائي في نهر بريبيات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة