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ورشة المستلزمات التعليمية بـ"تعليم مكة" تعيد تأهيل 9398 صنفًا من تجهيزات المدارس

تشمل الطاولات والمقاعد وأجهزة الحاسوب وبرادات المياه

أسهمت ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ موخراً في إعادة وتدوير 9398 من احتياجات المدارس من التجهيزات التقنية والمدرسية، والتي شملت الطاولات والمقاعد الدراسية والدواليب وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف المختلفة، والسبورات وطاولات الحاسب وأجهزة البروجكتر والطابعات وبرادات المياه وآلات التصوير وطفايات الحريق والكراسي المختلفة وشاشات معامل الحاسب الآلي.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بجهود العاملين في حفظ المال العام واستثماره بشكل أمثل لدعم المدارس وسدّ احتياجاتها للعام الدراسي القادم 1442هـ.

من جانبه أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم مكة المكرمة غازي المحمادي، أنه تم تنفيذ أكثر 900 جولة على الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس لفحص الأثاث والرجيع الموجود في المدارس ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيله وتدويره وتوزيعه مرة أخرى على المدارس.

وتهدف الورش إلى تأهيل وإصلاح ما يرد لورشة المستلزمات التعليمية والتقنية من أجهزة حاسب آلي وملحقاتها، وكذلك ما يرد من أجهزة داتا شو وإذاعة مدرسية، وتأهيل وإصلاح ما يرد للورشة من مكاتب إدارية وكراسي دوارة ودواليب خشب للمكاتب الإدارية، وسيتم صرفها جميعًا بعد إصلاحها للمدارس والإدارات وإعادة تدوير جميع المستلزمات التعليمية والتقنية، وصرفها كذلك.

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ورشة المستلزمات التعليمية بـ"تعليم مكة" تعيد تأهيل 9398 صنفًا من تجهيزات المدارس
سبق

أسهمت ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ موخراً في إعادة وتدوير 9398 من احتياجات المدارس من التجهيزات التقنية والمدرسية، والتي شملت الطاولات والمقاعد الدراسية والدواليب وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف المختلفة، والسبورات وطاولات الحاسب وأجهزة البروجكتر والطابعات وبرادات المياه وآلات التصوير وطفايات الحريق والكراسي المختلفة وشاشات معامل الحاسب الآلي.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بجهود العاملين في حفظ المال العام واستثماره بشكل أمثل لدعم المدارس وسدّ احتياجاتها للعام الدراسي القادم 1442هـ.

من جانبه أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم مكة المكرمة غازي المحمادي، أنه تم تنفيذ أكثر 900 جولة على الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس لفحص الأثاث والرجيع الموجود في المدارس ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيله وتدويره وتوزيعه مرة أخرى على المدارس.

وتهدف الورش إلى تأهيل وإصلاح ما يرد لورشة المستلزمات التعليمية والتقنية من أجهزة حاسب آلي وملحقاتها، وكذلك ما يرد من أجهزة داتا شو وإذاعة مدرسية، وتأهيل وإصلاح ما يرد للورشة من مكاتب إدارية وكراسي دوارة ودواليب خشب للمكاتب الإدارية، وسيتم صرفها جميعًا بعد إصلاحها للمدارس والإدارات وإعادة تدوير جميع المستلزمات التعليمية والتقنية، وصرفها كذلك.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
07:53 PM

ورشة المستلزمات التعليمية بـ"تعليم مكة" تعيد تأهيل 9398 صنفًا من تجهيزات المدارس

تشمل الطاولات والمقاعد وأجهزة الحاسوب وبرادات المياه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أسهمت ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم منطقة مكة المكرمة؛ موخراً في إعادة وتدوير 9398 من احتياجات المدارس من التجهيزات التقنية والمدرسية، والتي شملت الطاولات والمقاعد الدراسية والدواليب وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكييف المختلفة، والسبورات وطاولات الحاسب وأجهزة البروجكتر والطابعات وبرادات المياه وآلات التصوير وطفايات الحريق والكراسي المختلفة وشاشات معامل الحاسب الآلي.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بجهود العاملين في حفظ المال العام واستثماره بشكل أمثل لدعم المدارس وسدّ احتياجاتها للعام الدراسي القادم 1442هـ.

من جانبه أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم مكة المكرمة غازي المحمادي، أنه تم تنفيذ أكثر 900 جولة على الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس لفحص الأثاث والرجيع الموجود في المدارس ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيله وتدويره وتوزيعه مرة أخرى على المدارس.

وتهدف الورش إلى تأهيل وإصلاح ما يرد لورشة المستلزمات التعليمية والتقنية من أجهزة حاسب آلي وملحقاتها، وكذلك ما يرد من أجهزة داتا شو وإذاعة مدرسية، وتأهيل وإصلاح ما يرد للورشة من مكاتب إدارية وكراسي دوارة ودواليب خشب للمكاتب الإدارية، وسيتم صرفها جميعًا بعد إصلاحها للمدارس والإدارات وإعادة تدوير جميع المستلزمات التعليمية والتقنية، وصرفها كذلك.

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