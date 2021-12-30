"التحالف": 22 عملية استهداف في مأرب تقضي على 150 عنصرًا حوثيًّا

"التحالف": 22 عملية استهداف في مأرب تقضي على 150 عنصرًا حوثيًّا
خلال الـ24 ساعة الماضية ودمّرت 15 آلية عسكرية للمليشيات الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للميلشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، إضافة لخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا.
"التحالف": 22 عملية استهداف في مأرب تقضي على 150 عنصرًا حوثيًّا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-30
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للميلشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، إضافة لخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:41 PM
"التحالف": 22 عملية استهداف في مأرب تقضي على 150 عنصرًا حوثيًّا
خلال الـ24 ساعة الماضية ودمّرت 15 آلية عسكرية للمليشيات الإرهابية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تنفيذ 22 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات بمأرب دمرت 15 آلية عسكرية للميلشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران، إضافة لخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا.