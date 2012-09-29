النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ولأنت العظيم منارة".. هكذا احتفل "تعليم الأفلاج" بيوم الوطن 90

مشاركات منوعة وعروض مرئية للمنسوبين عبروا خلالها عن مشاعرهم

أقامت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الثلاثاء، حفلًا خطابيًّا "عن بُعد "؛ بمناسبة اليوم الوطني ٩٠، تنوعت فقراته، واستهلت بعبارات وطنية "ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال"؛ وذلك بحضور المحافظ ومدير التعليم ومساعديه.

وهنّأ محافظ الأفلاج تركي الهزاني، خلال الحفل، جميع منسوبي التعليم بهذه المناسبة الغالية، ثم تحدث عن مراحل التنمية التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وألقى المساعد للشؤون التعليمية محمد البشر، كلمة تنوعت فيها المشاعر الوطنية، وتحدث عن الجهود التي بذلتها المملكة في جائحة كورونا ومنجزات التعليم في استمرار العملية التعليمية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" ووصول التعليم لأي مكان يتواجد فيه الطالب.

وتَضمنت فقرات الحفل مشاركات متنوعة عبر عروض مرئية من منسوبي التعليم والطلاب، عبّروا خلالها عن مشاعرهم الوطنية واحتفائهم بهذه المناسبة الغالية.

إدارة تعليم الأفلاج اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"ولأنت العظيم منارة".. هكذا احتفل "تعليم الأفلاج" بيوم الوطن 90
سبق

أقامت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الثلاثاء، حفلًا خطابيًّا "عن بُعد "؛ بمناسبة اليوم الوطني ٩٠، تنوعت فقراته، واستهلت بعبارات وطنية "ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال"؛ وذلك بحضور المحافظ ومدير التعليم ومساعديه.

وهنّأ محافظ الأفلاج تركي الهزاني، خلال الحفل، جميع منسوبي التعليم بهذه المناسبة الغالية، ثم تحدث عن مراحل التنمية التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وألقى المساعد للشؤون التعليمية محمد البشر، كلمة تنوعت فيها المشاعر الوطنية، وتحدث عن الجهود التي بذلتها المملكة في جائحة كورونا ومنجزات التعليم في استمرار العملية التعليمية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" ووصول التعليم لأي مكان يتواجد فيه الطالب.

وتَضمنت فقرات الحفل مشاركات متنوعة عبر عروض مرئية من منسوبي التعليم والطلاب، عبّروا خلالها عن مشاعرهم الوطنية واحتفائهم بهذه المناسبة الغالية.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
12:02 PM

"ولأنت العظيم منارة".. هكذا احتفل "تعليم الأفلاج" بيوم الوطن 90

مشاركات منوعة وعروض مرئية للمنسوبين عبروا خلالها عن مشاعرهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
20

أقامت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الثلاثاء، حفلًا خطابيًّا "عن بُعد "؛ بمناسبة اليوم الوطني ٩٠، تنوعت فقراته، واستهلت بعبارات وطنية "ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال"؛ وذلك بحضور المحافظ ومدير التعليم ومساعديه.

وهنّأ محافظ الأفلاج تركي الهزاني، خلال الحفل، جميع منسوبي التعليم بهذه المناسبة الغالية، ثم تحدث عن مراحل التنمية التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وألقى المساعد للشؤون التعليمية محمد البشر، كلمة تنوعت فيها المشاعر الوطنية، وتحدث عن الجهود التي بذلتها المملكة في جائحة كورونا ومنجزات التعليم في استمرار العملية التعليمية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" ووصول التعليم لأي مكان يتواجد فيه الطالب.

وتَضمنت فقرات الحفل مشاركات متنوعة عبر عروض مرئية من منسوبي التعليم والطلاب، عبّروا خلالها عن مشاعرهم الوطنية واحتفائهم بهذه المناسبة الغالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,444
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,179
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,207
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,933

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة