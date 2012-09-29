"ولأنت العظيم منارة".. هكذا احتفل "تعليم الأفلاج" بيوم الوطن 90

مشاركات منوعة وعروض مرئية للمنسوبين عبروا خلالها عن مشاعرهم

أقامت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الثلاثاء، حفلًا خطابيًّا "عن بُعد "؛ بمناسبة اليوم الوطني ٩٠، تنوعت فقراته، واستهلت بعبارات وطنية "ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال"؛ وذلك بحضور المحافظ ومدير التعليم ومساعديه.

وهنّأ محافظ الأفلاج تركي الهزاني، خلال الحفل، جميع منسوبي التعليم بهذه المناسبة الغالية، ثم تحدث عن مراحل التنمية التي مرت بها المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وألقى المساعد للشؤون التعليمية محمد البشر، كلمة تنوعت فيها المشاعر الوطنية، وتحدث عن الجهود التي بذلتها المملكة في جائحة كورونا ومنجزات التعليم في استمرار العملية التعليمية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي" ووصول التعليم لأي مكان يتواجد فيه الطالب.

وتَضمنت فقرات الحفل مشاركات متنوعة عبر عروض مرئية من منسوبي التعليم والطلاب، عبّروا خلالها عن مشاعرهم الوطنية واحتفائهم بهذه المناسبة الغالية.