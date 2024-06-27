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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب شركة حلويات في الزلفي خالفت اشتراطات إجراء التخفيضات

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة المخبوزات والحلويات بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات عبر تنظيم المنشأة لتخفيضات دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وضمان عدم اختلاف الأسعار المعلنة عن صناديق المحاسبة وعدم عرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قوائم العروض المعلن عنها، حيث تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.


وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب شركة حلويات في الزلفي خالفت اشتراطات إجراء التخفيضات
سبق

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة المخبوزات والحلويات بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات عبر تنظيم المنشأة لتخفيضات دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وضمان عدم اختلاف الأسعار المعلنة عن صناديق المحاسبة وعدم عرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قوائم العروض المعلن عنها، حيث تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.


وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:14 AM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:29 AM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بصاحب شركة حلويات في الزلفي خالفت اشتراطات إجراء التخفيضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب شركة تختص في تجارة المخبوزات والحلويات بمحافظة الزلفي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات عبر تنظيم المنشأة لتخفيضات دون الحصول على ترخيص.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن فرض غرامة مالية على المخالف، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية والتحقق من كونها مرخصة، وضمان عدم اختلاف الأسعار المعلنة عن صناديق المحاسبة وعدم عرض منتجات غير مشمولة بالتخفيض ضمن قوائم العروض المعلن عنها، حيث تقوم الوزارة بإحالة المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية وتطبق العقوبات على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.


وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

كما تدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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