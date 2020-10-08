والدة "المرشود" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.

والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.