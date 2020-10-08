والدة "المرشود" إلى رحمة الله
انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.
والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.
والدة "المرشود" إلى رحمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-08
انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.
والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:11 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
10:00 PM
والدة "المرشود" إلى رحمة الله
انتقلت إلى رحمة الله مساء اليوم الخميس والدة خالد بن إبراهيم المرشود ، والدفن والصلاة على الفقيدة بمدينة حائل.
والعزاء عبر الاتصال الهاتفي بأبنائها عبدالله 0505863646، سليمان 0533385065، وخالد 0500470077، وصالح 0555221227، وذلك مراعاة للظروف الاحترازية الحالية.