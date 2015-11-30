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تنافس 176 صقرًا في اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز

ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تبلغ 18,5 مليون

يتنافس غدًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (النسخة الثالثة) في ملهم شمال مدينة الرياض 176 صقرًا ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تصل لنحو 18,5 مليون ريال بمختلف فئاتها.

ويشهد اليوم الرابع إكمال السباق بين الصقارين المشاركين في فئة "جير شاهين قرناس ملاك"، والذين تنافسوا اليوم على مدى شوطين، ليكملوا الشوط الثالث غدًا، ويتنافس فيه 79 صقرًا، بالإضافة إلى سباق "حر فرخ محترفين" والذي يضم 13 صقرًا متسابقًا، و"حر قرناس محترفين" ويضم 25 صقرًا، و"حر فرخ ملاك" ويضم 59 صقرًا متسابقًا.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً.

أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، ستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، قد أعلن عن جوائز تصل إلى أكثر 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، أما بقية قيمة الجوائز فتم تخصيصها للفائزين في مسابقة الملواح بكل فئاتها المشاركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنافس 176 صقرًا في اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

يتنافس غدًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (النسخة الثالثة) في ملهم شمال مدينة الرياض 176 صقرًا ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تصل لنحو 18,5 مليون ريال بمختلف فئاتها.

ويشهد اليوم الرابع إكمال السباق بين الصقارين المشاركين في فئة "جير شاهين قرناس ملاك"، والذين تنافسوا اليوم على مدى شوطين، ليكملوا الشوط الثالث غدًا، ويتنافس فيه 79 صقرًا، بالإضافة إلى سباق "حر فرخ محترفين" والذي يضم 13 صقرًا متسابقًا، و"حر قرناس محترفين" ويضم 25 صقرًا، و"حر فرخ ملاك" ويضم 59 صقرًا متسابقًا.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً.

أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، ستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، قد أعلن عن جوائز تصل إلى أكثر 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، أما بقية قيمة الجوائز فتم تخصيصها للفائزين في مسابقة الملواح بكل فئاتها المشاركة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:08 PM

تنافس 176 صقرًا في اليوم الرابع لمهرجان الملك عبدالعزيز

ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تبلغ 18,5 مليون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يتنافس غدًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور (النسخة الثالثة) في ملهم شمال مدينة الرياض 176 صقرًا ضمن مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، التي ينظمها نادي الصقور السعودي على جوائز تصل لنحو 18,5 مليون ريال بمختلف فئاتها.

ويشهد اليوم الرابع إكمال السباق بين الصقارين المشاركين في فئة "جير شاهين قرناس ملاك"، والذين تنافسوا اليوم على مدى شوطين، ليكملوا الشوط الثالث غدًا، ويتنافس فيه 79 صقرًا، بالإضافة إلى سباق "حر فرخ محترفين" والذي يضم 13 صقرًا متسابقًا، و"حر قرناس محترفين" ويضم 25 صقرًا، و"حر فرخ ملاك" ويضم 59 صقرًا متسابقًا.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل من كل شوط يومياً.

أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبدالعزيز، ستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي، المنظم للمهرجان، قد أعلن عن جوائز تصل إلى أكثر 22,7 مليون ريال لمسابقتي المهرجان "الملواح" و"المزاين"، حيث خصص منها 4,2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، أما بقية قيمة الجوائز فتم تخصيصها للفائزين في مسابقة الملواح بكل فئاتها المشاركة.

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