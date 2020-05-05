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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 24% مواطنون و76% غير سعوديين

143حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 2020/05/5 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 24% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 76% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 24% مواطنون و76% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 2020/05/5 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 24% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 76% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:07 PM

بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 24% مواطنون و76% غير سعوديين

143حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,799

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء الموافق 2020/05/5 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 24% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 76% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 955 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 5431 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 200 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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