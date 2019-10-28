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"آل الشيخ": تكريم "فنان العرب" ضمن "موسم الرياض" نهاية ديسمبر القادم

قال سيتم إقامة حفل أسطوري غير مسبوق على مسرح محمد عبده في البوليفارد

كشف تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، عن الترتيب لتكريم فنان العرب "محمد عبده" في نهاية شهر ديسمبر القادم ضمن موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" أن تكريم فنان العرب في موسم الرياض سيكون في حفل أسطوري، لم يسبق أن عُمل لأي فنان، وذلك في مسرح محمد عبده في البوليفارد في آخر شهر ديسمبر.

وختم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالقول: "تاريخ سيكتب في ذلك اليوم.. ترقبوا".

الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ محمد عبده موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": تكريم "فنان العرب" ضمن "موسم الرياض" نهاية ديسمبر القادم
سبق

كشف تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، عن الترتيب لتكريم فنان العرب "محمد عبده" في نهاية شهر ديسمبر القادم ضمن موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" أن تكريم فنان العرب في موسم الرياض سيكون في حفل أسطوري، لم يسبق أن عُمل لأي فنان، وذلك في مسرح محمد عبده في البوليفارد في آخر شهر ديسمبر.

وختم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالقول: "تاريخ سيكتب في ذلك اليوم.. ترقبوا".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
11:21 PM

"آل الشيخ": تكريم "فنان العرب" ضمن "موسم الرياض" نهاية ديسمبر القادم

قال سيتم إقامة حفل أسطوري غير مسبوق على مسرح محمد عبده في البوليفارد

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فهد الغبيوي - الرياض
7
3,208

كشف تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، عن الترتيب لتكريم فنان العرب "محمد عبده" في نهاية شهر ديسمبر القادم ضمن موسم الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "آل الشيخ" أن تكريم فنان العرب في موسم الرياض سيكون في حفل أسطوري، لم يسبق أن عُمل لأي فنان، وذلك في مسرح محمد عبده في البوليفارد في آخر شهر ديسمبر.

وختم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالقول: "تاريخ سيكتب في ذلك اليوم.. ترقبوا".

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