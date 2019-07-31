النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب رئيس "إنترناسيونال" البرازيلي للهلاليين: المال ليس كل شيء

كشف روبرتو ميلو نائب رئيس إنترناسيونال البرازيلي عن السبب وراء رفض ناديه بيع لاعب المحور أدينيلسون لصالح نادي الهلال، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسؤولو النادي السعودي.

وتقدمت إدارة نادي الهلال بعرضين لضم اللاعب أدينيلسون، حيث تقدمت بعرض أولي ثم رفعت المقابل المادي في عرض ثان، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العروض الهلالية وتمسكت باللاعب.

وقال ميلو في تصريحات أدلى بها لإذاعة "جري نال" البرازيلية: "أدينيلسون لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق.. المال ليس كل شيء.. نحتاج للاعب لأننا نطمح في مساعدته لنا في قيادة النادي نحو الأفضل في الفترة القادمة".

ونجحت إدارة النادي البرازيلي في تجديد التعاقد مع لاعبها المميز حتى عام 2022 علماً بأن الهلال يسعى بجدية للتعاقد مع لاعب محور أجنبي لقيادة وسط الفريق في الموسم القادم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
نائب رئيس "إنترناسيونال" البرازيلي للهلاليين: المال ليس كل شيء
سبق

كشف روبرتو ميلو نائب رئيس إنترناسيونال البرازيلي عن السبب وراء رفض ناديه بيع لاعب المحور أدينيلسون لصالح نادي الهلال، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسؤولو النادي السعودي.

وتقدمت إدارة نادي الهلال بعرضين لضم اللاعب أدينيلسون، حيث تقدمت بعرض أولي ثم رفعت المقابل المادي في عرض ثان، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العروض الهلالية وتمسكت باللاعب.

وقال ميلو في تصريحات أدلى بها لإذاعة "جري نال" البرازيلية: "أدينيلسون لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق.. المال ليس كل شيء.. نحتاج للاعب لأننا نطمح في مساعدته لنا في قيادة النادي نحو الأفضل في الفترة القادمة".

ونجحت إدارة النادي البرازيلي في تجديد التعاقد مع لاعبها المميز حتى عام 2022 علماً بأن الهلال يسعى بجدية للتعاقد مع لاعب محور أجنبي لقيادة وسط الفريق في الموسم القادم.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:59 PM

نائب رئيس "إنترناسيونال" البرازيلي للهلاليين: المال ليس كل شيء

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,655

كشف روبرتو ميلو نائب رئيس إنترناسيونال البرازيلي عن السبب وراء رفض ناديه بيع لاعب المحور أدينيلسون لصالح نادي الهلال، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسؤولو النادي السعودي.

وتقدمت إدارة نادي الهلال بعرضين لضم اللاعب أدينيلسون، حيث تقدمت بعرض أولي ثم رفعت المقابل المادي في عرض ثان، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العروض الهلالية وتمسكت باللاعب.

وقال ميلو في تصريحات أدلى بها لإذاعة "جري نال" البرازيلية: "أدينيلسون لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق.. المال ليس كل شيء.. نحتاج للاعب لأننا نطمح في مساعدته لنا في قيادة النادي نحو الأفضل في الفترة القادمة".

ونجحت إدارة النادي البرازيلي في تجديد التعاقد مع لاعبها المميز حتى عام 2022 علماً بأن الهلال يسعى بجدية للتعاقد مع لاعب محور أجنبي لقيادة وسط الفريق في الموسم القادم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
29,821
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,361
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,450
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,449

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة