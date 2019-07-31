نائب رئيس "إنترناسيونال" البرازيلي للهلاليين: المال ليس كل شيء

كشف روبرتو ميلو نائب رئيس إنترناسيونال البرازيلي عن السبب وراء رفض ناديه بيع لاعب المحور أدينيلسون لصالح نادي الهلال، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي عرضه مسؤولو النادي السعودي.

وتقدمت إدارة نادي الهلال بعرضين لضم اللاعب أدينيلسون، حيث تقدمت بعرض أولي ثم رفعت المقابل المادي في عرض ثان، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العروض الهلالية وتمسكت باللاعب.

وقال ميلو في تصريحات أدلى بها لإذاعة "جري نال" البرازيلية: "أدينيلسون لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق.. المال ليس كل شيء.. نحتاج للاعب لأننا نطمح في مساعدته لنا في قيادة النادي نحو الأفضل في الفترة القادمة".

ونجحت إدارة النادي البرازيلي في تجديد التعاقد مع لاعبها المميز حتى عام 2022 علماً بأن الهلال يسعى بجدية للتعاقد مع لاعب محور أجنبي لقيادة وسط الفريق في الموسم القادم.