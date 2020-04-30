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شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

التعاون للصحة والإعلان للإمارة.. والموقع يبعد 2 كلم والسعة 100 سرير

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة: "‏القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع ‎صحة مكة: تجهّز مستشفى ميدانيًّا متكاملًا بسعة 100 سرير؛ لمواجهة فيروس ‎كورونا؛ يبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة".

فيروس كورونا الجديد إمارة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة: "‏القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع ‎صحة مكة: تجهّز مستشفى ميدانيًّا متكاملًا بسعة 100 سرير؛ لمواجهة فيروس ‎كورونا؛ يبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:44 AM

شاهد.. القوات المسلحة تجهّز مستشفى ميدانيًّا قُرب الأحياء المعزولة بمكة

التعاون للصحة والإعلان للإمارة.. والموقع يبعد 2 كلم والسعة 100 سرير

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
6,537

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن القوات المسلحة بالطائف، بالتعاون مع صحة مكة المكرمة، قامت بتجهيز مستشفى ميداني متكامل بسعة 100 سرير، بالقرب من الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

وفي التفاصيل، قالت الإمارة: "‏القوات المسلحة بالطائف بالتعاون مع ‎صحة مكة: تجهّز مستشفى ميدانيًّا متكاملًا بسعة 100 سرير؛ لمواجهة فيروس ‎كورونا؛ يبعد 2 كلم عن الأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة".

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