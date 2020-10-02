"جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها
احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرة العروسين.
وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة.
"جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-02
احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرة العروسين.
وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
10:36 PM
"جلبان" يحتفل بعقد قرانه في أبها
احتفل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مطارات الرياض جلبان بن محمد آل جلبان بعقد قرانه على كريمة محمد بن عبد الله أبو نقطة المتحمي بأبها، وذلك بحضور عدد من أفراد أسرة العروسين.
وبهذه المناسبة تلقى العروسان التهاني والتبريكات المقرونة بالدعوات الخالصة بحياة زوجية سعيدة.