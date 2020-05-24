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للمرة الرابعة خلال شهر ..تايلاند  تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

استقرت حصيلة المصابين عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040، والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

ووفق روسيا اليوم قالت السلطات الصحية: إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضًا منذ بدء تفشي الفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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للمرة الرابعة خلال شهر ..تايلاند  تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا
سبق

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040، والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

ووفق روسيا اليوم قالت السلطات الصحية: إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضًا منذ بدء تفشي الفيروس.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:25 PM

للمرة الرابعة خلال شهر ..تايلاند  تسجل الرقم صفر في إصابات كورونا

استقرت حصيلة المصابين عند 3040 والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,272

أعلنت تايلاند، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، لتستقر حصيلة المصابين عند 3040، والوفيات عند 56 منذ تفشي الوباء في يناير الماضي.

ووفق روسيا اليوم قالت السلطات الصحية: إن اليوم الأحد هو رابع يوم خلال هذا الشهر لا يتم فيه تسجيل حالات إصابة يومية جديدة.

وتعافى 2921 مريضًا منذ بدء تفشي الفيروس.

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