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"الثروة السمكية" و"حرس الحدود" ينظمان مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بـ "بضيع جدة"

"الغامدي": الوزارة تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي للأجيال الجديدة

نظمت إدارة الزراعة ممثلة بقسم الثروة السمكية بالشراكة مع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرّمة، مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بمركز البضيع جنوب جدة اليوم.

فيما شاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتشديد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على حرص الوزارة في المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تتمتع المنطقة بطبيعة جغرافية، وشواطئ بحرية، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية، كما تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي.

وأكد أن الوزارة تواصل حملات تنظيف للشواطئ ومواقع الصيد داخل البحر ومرافئ قوارب الصيد مع الجهات ذات العلاقة.

واوضح مدير الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أن المبادرة تعمل على تنظيف مرافئ الصيد من جميع أدوات الصيد غير النظامية "كشباك النايلون وخيوط الصيد المهملة، وذلك حفاظًا على سلامة مرتادي البحر سواءً من" ممارسي مهنة صيد الأسماك أو المتنزهين" من تأثير تلك المخلفات البيئية، كما نسعى إلى جعل الشواطئ واجهة حضارية ونظيفة مع المحافظة على بيئة مرافئ الصيد كونها بيئة حاضنة لكثير من الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

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"الثروة السمكية" و"حرس الحدود" ينظمان مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بـ "بضيع جدة"
سبق

نظمت إدارة الزراعة ممثلة بقسم الثروة السمكية بالشراكة مع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرّمة، مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بمركز البضيع جنوب جدة اليوم.

فيما شاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتشديد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على حرص الوزارة في المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تتمتع المنطقة بطبيعة جغرافية، وشواطئ بحرية، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية، كما تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي.

وأكد أن الوزارة تواصل حملات تنظيف للشواطئ ومواقع الصيد داخل البحر ومرافئ قوارب الصيد مع الجهات ذات العلاقة.

واوضح مدير الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أن المبادرة تعمل على تنظيف مرافئ الصيد من جميع أدوات الصيد غير النظامية "كشباك النايلون وخيوط الصيد المهملة، وذلك حفاظًا على سلامة مرتادي البحر سواءً من" ممارسي مهنة صيد الأسماك أو المتنزهين" من تأثير تلك المخلفات البيئية، كما نسعى إلى جعل الشواطئ واجهة حضارية ونظيفة مع المحافظة على بيئة مرافئ الصيد كونها بيئة حاضنة لكثير من الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
09:19 PM

"الثروة السمكية" و"حرس الحدود" ينظمان مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بـ "بضيع جدة"

"الغامدي": الوزارة تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي للأجيال الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت إدارة الزراعة ممثلة بقسم الثروة السمكية بالشراكة مع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، وجمعية الصيادين التعاونية بمنطقة مكة المكرّمة، مبادرة لتنظيف مرفأ الصيادين بمركز البضيع جنوب جدة اليوم.

فيما شاركت الجهات الحكومية والفرق التطوعية التابعة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في الحملة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة وتعزيز المسؤولية المجتمعية والتعريف بالسلوكيات الصحيحة تجاه البيئة، والتشديد على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها.

وشدد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي على حرص الوزارة في المحافظة على الثروات الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تتمتع المنطقة بطبيعة جغرافية، وشواطئ بحرية، ومواقع صيد غنية بالأحياء البحرية، كما تعمل على تنمية الثروات البحرية والمخزون السمكي.

وأكد أن الوزارة تواصل حملات تنظيف للشواطئ ومواقع الصيد داخل البحر ومرافئ قوارب الصيد مع الجهات ذات العلاقة.

واوضح مدير الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أن المبادرة تعمل على تنظيف مرافئ الصيد من جميع أدوات الصيد غير النظامية "كشباك النايلون وخيوط الصيد المهملة، وذلك حفاظًا على سلامة مرتادي البحر سواءً من" ممارسي مهنة صيد الأسماك أو المتنزهين" من تأثير تلك المخلفات البيئية، كما نسعى إلى جعل الشواطئ واجهة حضارية ونظيفة مع المحافظة على بيئة مرافئ الصيد كونها بيئة حاضنة لكثير من الأسماك والكائنات البحرية الصغيرة.

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