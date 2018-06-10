فحوصات "كورونا" في المملكة تتخطى رقم المليون

في إطار جهود "الصحة" لمواجهة الجائحة

تخطّت أعداد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة بخصوص فيروس كورونا رقم "مليون فحص"، حيث بلغ إجمالي الفحوصات المخبرية حتى الآن "1.019.812" فحصاً، بعد أن شهد اليوم تسجيل 22139 فحصاً.

وكثّفت وزارة الصحة إجراء الفحوصات لمواجهة الجائحة، حيث بدأت بالفحص الموسع من خلال عدة طرق شملت الفحص الموجه باتجاه بؤر معينة، فضلاً عن مراحل أخرى لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا، مما ضاعف العدد، إلى جانب إعلانها الأخير عن إتاحة "تطمن" لتمكين من يشعر بأعراض كورونا من الكشف دون موعد مسبق، وهي موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، وتجاوزت الـ 200 عيادة.