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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا.

وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترًا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا، وعلى عمق يصل إلى نحو 50 كيلومترًا تحت سطح البحر.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

سامارا الساحلية بكوستاريكا زلزال

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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا
سبق

ضرب زلزال، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا.

وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترًا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا، وعلى عمق يصل إلى نحو 50 كيلومترًا تحت سطح البحر.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
11:39 PM

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب كوستاريكا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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ضرب زلزال، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم مدينة سامارا الساحلية بدولة كوستاريكا.

وأفاد بيان لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترًا من المنطقة الغربية لشمال غربي مدينة سامارا الساحلية بكوستاريكا، وعلى عمق يصل إلى نحو 50 كيلومترًا تحت سطح البحر.


ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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