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"الخضيري" يقف على مبادرة إنشاء عيادة افتراضية للمستشفى التخصصي مرتبطة بالمسجد النبوي

لخدمة زوار مسجد الرسول والعناية بهم وتخصيص مصلى داخله بإشراف المستشفى

قام مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بجولة ميدانية للوقوف على المواقع المناسبة لمبادرة أمير منطقة المدينة المنورة في إنشاء عيادة افتراضية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة مرتبطة بالمسجد النبوي الشريف، مستقبلًا خلال جولته المدير العام للمستشفى ومركز الأبحاث الدكتور نزار خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية والسريرية الدكتور عماد خداوردي.

ويتم تجهيز العيادة على مدار الساعة لخدمة زوار مسجد الرسول ﷺ والعناية بهم، إضافة إلى تخصيص مُصَلَّى داخل ‫المسجد النبوي الشريف بتجهيز وتهيئة وإشراف من مستشفى الملك فيصل التخصصي، من خلال توفير وسائل المراقبة الحيوية، والرعاية الصحية في بيئة صحية وآمنة، لِيَتَمَكَّن المستفيدون من سهولة الوصول إليه والصلاة به.

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"الخضيري" يقف على مبادرة إنشاء عيادة افتراضية للمستشفى التخصصي مرتبطة بالمسجد النبوي
سبق

قام مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بجولة ميدانية للوقوف على المواقع المناسبة لمبادرة أمير منطقة المدينة المنورة في إنشاء عيادة افتراضية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة مرتبطة بالمسجد النبوي الشريف، مستقبلًا خلال جولته المدير العام للمستشفى ومركز الأبحاث الدكتور نزار خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية والسريرية الدكتور عماد خداوردي.

ويتم تجهيز العيادة على مدار الساعة لخدمة زوار مسجد الرسول ﷺ والعناية بهم، إضافة إلى تخصيص مُصَلَّى داخل ‫المسجد النبوي الشريف بتجهيز وتهيئة وإشراف من مستشفى الملك فيصل التخصصي، من خلال توفير وسائل المراقبة الحيوية، والرعاية الصحية في بيئة صحية وآمنة، لِيَتَمَكَّن المستفيدون من سهولة الوصول إليه والصلاة به.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
12:06 PM

"الخضيري" يقف على مبادرة إنشاء عيادة افتراضية للمستشفى التخصصي مرتبطة بالمسجد النبوي

لخدمة زوار مسجد الرسول والعناية بهم وتخصيص مصلى داخله بإشراف المستشفى

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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قام مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري بجولة ميدانية للوقوف على المواقع المناسبة لمبادرة أمير منطقة المدينة المنورة في إنشاء عيادة افتراضية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في المدينة المنورة مرتبطة بالمسجد النبوي الشريف، مستقبلًا خلال جولته المدير العام للمستشفى ومركز الأبحاث الدكتور نزار خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية والسريرية الدكتور عماد خداوردي.

ويتم تجهيز العيادة على مدار الساعة لخدمة زوار مسجد الرسول ﷺ والعناية بهم، إضافة إلى تخصيص مُصَلَّى داخل ‫المسجد النبوي الشريف بتجهيز وتهيئة وإشراف من مستشفى الملك فيصل التخصصي، من خلال توفير وسائل المراقبة الحيوية، والرعاية الصحية في بيئة صحية وآمنة، لِيَتَمَكَّن المستفيدون من سهولة الوصول إليه والصلاة به.

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