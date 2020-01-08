استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"

استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.وزارة التجارة والاستثمار استدعاء
استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.
استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.