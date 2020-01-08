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استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"

طالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحبه

استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"
سبق

استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
11:21 AM

استردوا ما دفعتوه نقداً .. "التجارة" تستدعي مكيّف "dora"

طالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة التجارة مكيّف شباك "dora" للطراز (DA20K9HR)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الطراز المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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