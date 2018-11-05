النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إعلان تشهير رسمي".. "التجارة" تشهّر بمتورط في تخزين 255 طناً من الأرز الفاسد بمستودع غير مرخص في الدمام

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية واستيرادها، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة 255 طناً من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك، وتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المقر المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على المستودعات والمحال التجارية بمدينة الدمام، وبتفتيش المستودع التابع للمؤسسة تم ضبط 6 آلاف كيس أرز حجم (40/45) كيلو تعادل 255 طناً جميعها فاسدة تظهر عليها الحشرات وتفشي سوسة الأرز واليرقات في جميع الكميات، كما لوحظ افتقاد المقر المعد للتخزين للاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود ترخيص للمقر، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إعلان تشهير رسمي".. "التجارة" تشهّر بمتورط في تخزين 255 طناً من الأرز الفاسد بمستودع غير مرخص في الدمام
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية واستيرادها، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة 255 طناً من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك، وتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المقر المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على المستودعات والمحال التجارية بمدينة الدمام، وبتفتيش المستودع التابع للمؤسسة تم ضبط 6 آلاف كيس أرز حجم (40/45) كيلو تعادل 255 طناً جميعها فاسدة تظهر عليها الحشرات وتفشي سوسة الأرز واليرقات في جميع الكميات، كما لوحظ افتقاد المقر المعد للتخزين للاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود ترخيص للمقر، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
07:48 PM

"إعلان تشهير رسمي".. "التجارة" تشهّر بمتورط في تخزين 255 طناً من الأرز الفاسد بمستودع غير مرخص في الدمام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
34
43,939

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية بمدينة الدمام تزاول نشاط تجارة الجملة في المواد الغذائية واستيرادها، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر حيازة 255 طناً من الأرز الفاسد غير الصالح للاستهلاك، وتخزينها بمستودع غير مرخص بطريقة بدائية مخالفة لاشتراطات تخزين السلع الغذائية.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية قدرها مائة ألف ريال وإغلاق المقر المخالف، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لقيام الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بجولاتها التفتيشية الاعتيادية على المستودعات والمحال التجارية بمدينة الدمام، وبتفتيش المستودع التابع للمؤسسة تم ضبط 6 آلاف كيس أرز حجم (40/45) كيلو تعادل 255 طناً جميعها فاسدة تظهر عليها الحشرات وتفشي سوسة الأرز واليرقات في جميع الكميات، كما لوحظ افتقاد المقر المعد للتخزين للاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم وجود ترخيص للمقر، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالف وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة