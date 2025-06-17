بيان شديد اللهجة .. فرنسا تتهم تركيا بمنع تطبيق حظر السلاح على ليبيا

باريس اعتبرت أنقرة العائق أمام تحقيق السلام

اتهمت فرنسا البحرية التركية، اليوم (الأربعاء)، بالتصرف بطريقة عدائية تجاه شركائها في حلف شمال الأطلسي، لمنعهم من تطبيق حظر الأمم المتحدة على السلاح في ليبيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان شديد اللهجة نقلته "رويترز"، أن انتهاكات الحظر ولاسيما من جانب تركيا هي العائق الرئيس أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.