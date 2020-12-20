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رياضات التزلج تستعد لتنظيم بطولة كأس "الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة"

عقدت إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة؛ ورشة عمل مساء أمس السبت، بحضور مدير إدارة رياضات التزلج عبدالله بن جمعان آل طايع، وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة التسويق والعلاقات العامة ولجنة التخطيط الإستراتيجي ومديري ألعاب التزلج، لمناقشة تنظيم بطولة كأس الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

وخلال الورشة، تم مناقشة مجموعة من الفقرات المتعلقة بمهام إدارات ألعاب التزلج والتحكيم وشؤون اللاعبين واللاعبات وخطط التنظيم والوقوف على احتياجاتهم وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإتمام الحدث.

وعبر جميع الأعضاء عن مدى سعادتهم البالغة بما توليه وزارة الرياضة من دعم واهتمام من قبل وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي بدوره ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الرياضي.

يُذكر أن تلك البطولة ستقام في العاصمة الرياض، وهي أول بطولة رسمية على مستوى المملكة في رياضات التزلج.

رياضات التزلج الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رياضات التزلج تستعد لتنظيم بطولة كأس "الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة"
سبق

عقدت إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة؛ ورشة عمل مساء أمس السبت، بحضور مدير إدارة رياضات التزلج عبدالله بن جمعان آل طايع، وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة التسويق والعلاقات العامة ولجنة التخطيط الإستراتيجي ومديري ألعاب التزلج، لمناقشة تنظيم بطولة كأس الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

وخلال الورشة، تم مناقشة مجموعة من الفقرات المتعلقة بمهام إدارات ألعاب التزلج والتحكيم وشؤون اللاعبين واللاعبات وخطط التنظيم والوقوف على احتياجاتهم وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإتمام الحدث.

وعبر جميع الأعضاء عن مدى سعادتهم البالغة بما توليه وزارة الرياضة من دعم واهتمام من قبل وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي بدوره ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الرياضي.

يُذكر أن تلك البطولة ستقام في العاصمة الرياض، وهي أول بطولة رسمية على مستوى المملكة في رياضات التزلج.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
08:20 PM

رياضات التزلج تستعد لتنظيم بطولة كأس "الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة؛ ورشة عمل مساء أمس السبت، بحضور مدير إدارة رياضات التزلج عبدالله بن جمعان آل طايع، وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة التسويق والعلاقات العامة ولجنة التخطيط الإستراتيجي ومديري ألعاب التزلج، لمناقشة تنظيم بطولة كأس الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة.

وخلال الورشة، تم مناقشة مجموعة من الفقرات المتعلقة بمهام إدارات ألعاب التزلج والتحكيم وشؤون اللاعبين واللاعبات وخطط التنظيم والوقوف على احتياجاتهم وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لإتمام الحدث.

وعبر جميع الأعضاء عن مدى سعادتهم البالغة بما توليه وزارة الرياضة من دعم واهتمام من قبل وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل والذي بدوره ساهم بشكل كبير في تطوير القطاع الرياضي.

يُذكر أن تلك البطولة ستقام في العاصمة الرياض، وهي أول بطولة رسمية على مستوى المملكة في رياضات التزلج.

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