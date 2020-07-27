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"الصحة" تعلن تسجيل 1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

"الصحة" تعلن تسجيل  1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 274 يوليو 2020، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 268934 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2613 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 222936 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2760حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43238 والحالات الحرجة 2126حالة .

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"الصحة" تعلن تسجيل  1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 274 يوليو 2020، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 268934 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2613 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 222936 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2760حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43238 والحالات الحرجة 2126حالة .

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:36 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
05:01 PM

"الصحة" تعلن تسجيل  1993 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 268934

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
31,121

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 274 يوليو 2020، تسجيل 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 268934 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2613 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 222936 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2760حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 43238 والحالات الحرجة 2126حالة .

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