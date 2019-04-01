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بالعزيمة والإصرار.. "وطن 89" يستمر ومعنويات عالية للمشاركين

بدأت منذ 5 أيام لرفع مستوى التكامل لمواجهة الإرهاب بكفاءة وحنكة

تستمر فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89"، الذي بدأ منذ 5 أيام بمشاركة "13" قطاعًا أمنيًّا من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

يشار إلى أن فعاليات التمرين تستمر لمدة ثلاثة أسابيع؛ في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية من خلال تنفيذ المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

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بالعزيمة والإصرار.. "وطن 89" يستمر ومعنويات عالية للمشاركين
سبق

تستمر فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89"، الذي بدأ منذ 5 أيام بمشاركة "13" قطاعًا أمنيًّا من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

يشار إلى أن فعاليات التمرين تستمر لمدة ثلاثة أسابيع؛ في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية من خلال تنفيذ المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
11:26 AM

بالعزيمة والإصرار.. "وطن 89" يستمر ومعنويات عالية للمشاركين

بدأت منذ 5 أيام لرفع مستوى التكامل لمواجهة الإرهاب بكفاءة وحنكة

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
2,817

تستمر فعاليات التمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89"، الذي بدأ منذ 5 أيام بمشاركة "13" قطاعًا أمنيًّا من وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل بين قطاعات قوى الأمن الداخلي في تنفيذ مهامها للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

يشار إلى أن فعاليات التمرين تستمر لمدة ثلاثة أسابيع؛ في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية من خلال تنفيذ المهام الأمنية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والتكامل بين القطاعات الأمنية لمواجهة الإرهاب بكفاءة عالية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,968
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,240
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,078
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31.1 مليار ..

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