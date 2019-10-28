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اتحاد الإعلام الرياضي يسلم جوائزه .. والفيصل يدعم "صندوق الإعلاميين" بنصف مليون ريال

في حفل جائزة التميز

أعلن رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين على أن يتم إعلان باقي تفاصيله وهيكلته وآليته في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وقال السلمي: "تلقينا دعمًا فوريًا من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كأول بادرة لدعم الصندوق بنصف مليون ريال".

جاء ذلك في حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي، والذي تم فيه توزيع الجوائز وجاءت كالتالي: ( جائزة الإعلامي الواعد) المركز الأول :عساف الخليفي، المركز الثاني عمر العقيل، المركز الثالث فارس الغزي، (جائزة الإعلامي الأولمبي) المركز الأول : أمل السعيد، المركز الثاني : عبدالله الغزال، المركز الثالث : حسام النصر، (جائزة التحقيق الصحفي) نالها محمد العيدروس

(جائزة أفضل صورة صحفية) نالها :على أحمد خمج، (جائزة التقرير التلفزيوني ) نالها علي أحمد شراية، (جائزة المقال الصحفي) نالها علي العمري،(جائزة الحوار الصحفي) نالها عبدالرحمن مشيب.

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رجاء الله السلمي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة جائزة التميز للإعلام الرياضي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اتحاد الإعلام الرياضي يسلم جوائزه .. والفيصل يدعم "صندوق الإعلاميين" بنصف مليون ريال
سبق

أعلن رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين على أن يتم إعلان باقي تفاصيله وهيكلته وآليته في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وقال السلمي: "تلقينا دعمًا فوريًا من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كأول بادرة لدعم الصندوق بنصف مليون ريال".

جاء ذلك في حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي، والذي تم فيه توزيع الجوائز وجاءت كالتالي: ( جائزة الإعلامي الواعد) المركز الأول :عساف الخليفي، المركز الثاني عمر العقيل، المركز الثالث فارس الغزي، (جائزة الإعلامي الأولمبي) المركز الأول : أمل السعيد، المركز الثاني : عبدالله الغزال، المركز الثالث : حسام النصر، (جائزة التحقيق الصحفي) نالها محمد العيدروس

(جائزة أفضل صورة صحفية) نالها :على أحمد خمج، (جائزة التقرير التلفزيوني ) نالها علي أحمد شراية، (جائزة المقال الصحفي) نالها علي العمري،(جائزة الحوار الصحفي) نالها عبدالرحمن مشيب.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:38 PM

اتحاد الإعلام الرياضي يسلم جوائزه .. والفيصل يدعم "صندوق الإعلاميين" بنصف مليون ريال

في حفل جائزة التميز

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
4
999

أعلن رجاء الله السلمي رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي عن إنشاء صندوق لدعم الإعلاميين على أن يتم إعلان باقي تفاصيله وهيكلته وآليته في أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي.

وقال السلمي: "تلقينا دعمًا فوريًا من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل كأول بادرة لدعم الصندوق بنصف مليون ريال".

جاء ذلك في حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي، والذي تم فيه توزيع الجوائز وجاءت كالتالي: ( جائزة الإعلامي الواعد) المركز الأول :عساف الخليفي، المركز الثاني عمر العقيل، المركز الثالث فارس الغزي، (جائزة الإعلامي الأولمبي) المركز الأول : أمل السعيد، المركز الثاني : عبدالله الغزال، المركز الثالث : حسام النصر، (جائزة التحقيق الصحفي) نالها محمد العيدروس

(جائزة أفضل صورة صحفية) نالها :على أحمد خمج، (جائزة التقرير التلفزيوني ) نالها علي أحمد شراية، (جائزة المقال الصحفي) نالها علي العمري،(جائزة الحوار الصحفي) نالها عبدالرحمن مشيب.

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