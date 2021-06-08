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"رايتس رادار" تطالب بتحقيق دولي لجرائم استهداف المدنيين في اليمن من قِبل ميليشيا الحوثي

طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني

دعت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة إلى تبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة من جرّاء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت المنظمة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، المجزرة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.

وأشارت المنظمة -بمقرها في أمستردام- إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكّد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في محافظات: مأرب والحديدة وتعز اليمنية التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومَن يقف وراءهم.

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"رايتس رادار" تطالب بتحقيق دولي لجرائم استهداف المدنيين في اليمن من قِبل ميليشيا الحوثي
سبق

دعت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة إلى تبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة من جرّاء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت المنظمة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، المجزرة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.

وأشارت المنظمة -بمقرها في أمستردام- إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكّد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في محافظات: مأرب والحديدة وتعز اليمنية التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومَن يقف وراءهم.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
08:35 AM

"رايتس رادار" تطالب بتحقيق دولي لجرائم استهداف المدنيين في اليمن من قِبل ميليشيا الحوثي

طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت منظمة (رايتس رادار) لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة إلى تبني تحقيق دولي مستقل لتقييم المخاطر المستمرة من جرّاء الاستهداف المتواصل للمدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأدانت المنظمة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، المجزرة المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق مدنيين في مدينة مأرب.

وأشارت المنظمة -بمقرها في أمستردام- إلى أن هذه الجريمة تتزامن مع جهود المجتمع الدولي على كل المستويات لوقف إطلاق النار في اليمن، وهو ما يؤكّد تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه هذه الجهود، وعرقلة واضحة لمسار السلام في اليمن.

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بواجبه الأخلاقي والقانوني لوضع حدٍ لاستهداف المدنيين، في محافظات: مأرب والحديدة وتعز اليمنية التي ترقى أغلبها لتكون جرائم حرب تستوجب عقاب منفذيها ومَن يقف وراءهم.

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