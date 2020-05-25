النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بمحايل .. وفرق الطوارئ تباشر

إعادة الخدمة لبعض المواقع المتضررة.. والعمل ما زال متواصلاً

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، اليوم، في اقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة".

وباشرت فرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.

وحرص رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، على متابعة الانقطاعات مع شركة الكهرباء والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمواقع المتضررة التي تقع ضمن نطاق المركز .

وشهد هذا العام اعتماد ما يقارب 40 مليون ريال لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة في تهامة عسير .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بمحايل .. وفرق الطوارئ تباشر
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، اليوم، في اقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة".

وباشرت فرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.

وحرص رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، على متابعة الانقطاعات مع شركة الكهرباء والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمواقع المتضررة التي تقع ضمن نطاق المركز .

وشهد هذا العام اعتماد ما يقارب 40 مليون ريال لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة في تهامة عسير .

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
07:33 PM

أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بمحايل .. وفرق الطوارئ تباشر

إعادة الخدمة لبعض المواقع المتضررة.. والعمل ما زال متواصلاً

A A A
محمد طيران - عسير
0
1,375

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية، اليوم، في اقتلاع عدد من أعمدة الكهرباء والهناقر في محافظة محايل عسير والمراكز التابعة لها، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المواقع بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة".

وباشرت فرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" تلك المواقع لإصلاح الأعطال رغم وعورة التضاريس والوحل والمستنقعات، وذلك لضمان سرعة إعادة الخدمة للمشتركين في أقرب وقت ممكن.

وحرص رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر، يحيى بن محمد العاصمي، على متابعة الانقطاعات مع شركة الكهرباء والجهود المبذولة لإعادة التيار الكهربائي للمواقع المتضررة التي تقع ضمن نطاق المركز .

وشهد هذا العام اعتماد ما يقارب 40 مليون ريال لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء المتهالكة في تهامة عسير .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,508
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,755
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,808
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,585

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة