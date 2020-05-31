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الإمارات.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 34 ألفاً

بلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة وحالات الشفاء 17932

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34557 حالة".

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17932.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 34 ألفاً
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34557 حالة".

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17932.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
04:01 PM

الإمارات.. ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى أكثر من 34 ألفاً

بلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة وحالات الشفاء 17932

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالتي وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 34557 حالة".

كما أعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 264 حالة.

ووفق "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17932.

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