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5 انتصارات في انطلاق الجولة 25 في دوري "الأولى"

افتتحت اليوم منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات. وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق فريق الثقبة الفوز على ضيفه حطين بنتيجة 7 - 1، ورفع الثقبة رصيده لـ38 نقطة في المركز الـ8، فيما توقف رصيد فريق حطين عند 23 نقطة في المركز الـ16.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تغلب القادسية مع مضيفه المجزل بنتيجة 1 - 0، ليرتفع رصيد القادسية لـ47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المجزل عند 19 نقطة في المركز الـ19.

وحقق فريق الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل الفوز على ضيفه الطائي في أقوى مواجهات الجولة بنتيجة 1 - 0، ليكون رصيد الجبلين 39 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 32 نقطة في المركز الـ11.
وفاز الباطن على مضيفه النجوم بنتيجة 3 - 1، وبتلك النتيجة رفع الباطن رصيده لـ47 نقطة في المركز الثالث فيما توقف النجوم عند رصيده السابق 19 في المركز الـ20 والأخير.
وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق أحد على مضيفه الخليج 2-3 على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، ليرتفع رصيد أحد لـ47 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 في المركز الـ15.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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5 انتصارات في انطلاق الجولة 25 في دوري "الأولى"
سبق

افتتحت اليوم منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات. وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق فريق الثقبة الفوز على ضيفه حطين بنتيجة 7 - 1، ورفع الثقبة رصيده لـ38 نقطة في المركز الـ8، فيما توقف رصيد فريق حطين عند 23 نقطة في المركز الـ16.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تغلب القادسية مع مضيفه المجزل بنتيجة 1 - 0، ليرتفع رصيد القادسية لـ47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المجزل عند 19 نقطة في المركز الـ19.

وحقق فريق الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل الفوز على ضيفه الطائي في أقوى مواجهات الجولة بنتيجة 1 - 0، ليكون رصيد الجبلين 39 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 32 نقطة في المركز الـ11.
وفاز الباطن على مضيفه النجوم بنتيجة 3 - 1، وبتلك النتيجة رفع الباطن رصيده لـ47 نقطة في المركز الثالث فيما توقف النجوم عند رصيده السابق 19 في المركز الـ20 والأخير.
وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق أحد على مضيفه الخليج 2-3 على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، ليرتفع رصيد أحد لـ47 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 في المركز الـ15.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:52 PM

5 انتصارات في انطلاق الجولة 25 في دوري "الأولى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتحت اليوم منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات. وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر حقق فريق الثقبة الفوز على ضيفه حطين بنتيجة 7 - 1، ورفع الثقبة رصيده لـ38 نقطة في المركز الـ8، فيما توقف رصيد فريق حطين عند 23 نقطة في المركز الـ16.
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تغلب القادسية مع مضيفه المجزل بنتيجة 1 - 0، ليرتفع رصيد القادسية لـ47 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد المجزل عند 19 نقطة في المركز الـ19.

وحقق فريق الجبلين على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل الفوز على ضيفه الطائي في أقوى مواجهات الجولة بنتيجة 1 - 0، ليكون رصيد الجبلين 39 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الطائي عند 32 نقطة في المركز الـ11.
وفاز الباطن على مضيفه النجوم بنتيجة 3 - 1، وبتلك النتيجة رفع الباطن رصيده لـ47 نقطة في المركز الثالث فيما توقف النجوم عند رصيده السابق 19 في المركز الـ20 والأخير.
وفي ختام مباريات اليوم تغلب فريق أحد على مضيفه الخليج 2-3 على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، ليرتفع رصيد أحد لـ47 نقطة في المركز الأول فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 27 في المركز الـ15.

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