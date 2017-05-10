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"همة" تطلق حملة "رسالتك باب رزقك" لتأهيل الشباب لسوق العمل

لتمكينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم عبر إمدادهم بالمهارات اللازمة

أطلقت جمعية التنمية البشرية "همة" مطلع شهر رمضان المبارك، حملة بعنوان "رسالتك باب رزق"، حيث أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة في برامج الجمعية التي تهدف لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل وتمكنه من المهارات اللازمة.

وتهدف الجمعية إلى تمكين الشباب من إعالة أنفسهم وأسرهم لتكون برامج الجمعية والداعمون لها والعاملون على إقامتها سبباً - بعد الله - في دعم الشباب من التأهيل حتى التمكين.

جمعية التنمية البشرية همة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"همة" تطلق حملة "رسالتك باب رزقك" لتأهيل الشباب لسوق العمل
سبق

أطلقت جمعية التنمية البشرية "همة" مطلع شهر رمضان المبارك، حملة بعنوان "رسالتك باب رزق"، حيث أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة في برامج الجمعية التي تهدف لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل وتمكنه من المهارات اللازمة.

وتهدف الجمعية إلى تمكين الشباب من إعالة أنفسهم وأسرهم لتكون برامج الجمعية والداعمون لها والعاملون على إقامتها سبباً - بعد الله - في دعم الشباب من التأهيل حتى التمكين.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
01:03 PM

"همة" تطلق حملة "رسالتك باب رزقك" لتأهيل الشباب لسوق العمل

لتمكينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم عبر إمدادهم بالمهارات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية التنمية البشرية "همة" مطلع شهر رمضان المبارك، حملة بعنوان "رسالتك باب رزق"، حيث أتاحت الفرصة للجميع للمشاركة في برامج الجمعية التي تهدف لتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل وتمكنه من المهارات اللازمة.

وتهدف الجمعية إلى تمكين الشباب من إعالة أنفسهم وأسرهم لتكون برامج الجمعية والداعمون لها والعاملون على إقامتها سبباً - بعد الله - في دعم الشباب من التأهيل حتى التمكين.

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