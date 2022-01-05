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"شرطة الرياض" تطيح بـ4 لصوص استولوا على أكثر من 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا للنيابة العامة

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم.

وأضاف بأنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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"شرطة الرياض" تطيح بـ4 لصوص استولوا على أكثر من 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال
سبق

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم.

وأضاف بأنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:25 PM

"شرطة الرياض" تطيح بـ4 لصوص استولوا على أكثر من 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال

اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم.

وأضاف بأنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,265
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,702
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,608

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