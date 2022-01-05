كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم.

"شرطة الرياض" تطيح بـ4 لصوص استولوا على أكثر من 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-05 كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم. وأضاف بأنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 11:25 PM

"شرطة الرياض" تطيح بـ4 لصوص استولوا على أكثر من 14 مليون ريال من مركبة نقل أموال اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلوا للنيابة العامة





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كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، عن استرداد (14.319.790) ريالاً مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح، وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال، وتم تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين، ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدَم في الجريمة ومواد مخدرة، وجرى إيقافهم.

وأضاف بأنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.