حقيقة أن النساء أكثر التزاما بأنظمة المرور .. البسامي يوضّح والسويِّد ينقل

الكاتب روى قصة إيقاف الرسام و"السائق الخفي": الرقيب أخذه بمنحى آخر

نقل الكاتب عبدالعزيز السويِّد؛ توضيح مدير عام المرور العميد محمد البسامي؛ حقيقة إشارته إلى أن النساء أكثر التزاماً بقواعد أنظمة السير، مبيناً أنها جزء اقتُطع من سياقه في كلمة له بملتقى لتوعية منسوبات التعليم حول القيادة الآمنة، استعداداً ليوم "10 / 10".

وقال "السويّد"، في مقال له اليوم بـ "الحياة" عنونه بـ "أحياناً ... قائد المركبة الخفي": "قبل سنوات نشرت صحيفة الرياض كاريكاتيراً لأحد رسامي الصحيفة أحدث ضجة وقتها، وأظن - إذا لم تخني الذاكرة - أن الرسام أُوقف فترة من الزمن، الكاريكاتير يصوّر سيارة من الداخل، السائق جالس في مكانه، لكن مقود السيارة ممتد إلى المرتبة الخلفية أمام امرأة. الرسم عبّر عن حالة مرورية، لكن الرقيب أخذه بمنحى آخر".

وتابع: "من المؤكّد أن نسبة من الحوادث المرورية في طرقاتنا سببها التوجيه المتأخر للسائق من السائق الخفي، لينعطف يميناً أو يساراً، أو يتوقف التزاماً بالأمر الصادر، من دون مراعاة أوضاع السيارات الأخرى في الطريق".

وأضاف: "العميد محمد البسامي؛ مدير المرور، أوضح لي مشكوراً حقيقة إشارته إلى أن النساء أكثر التزاماً بقواعد أنظمة السير، وأنها جزء اقتطع من سياقه في كلمة له بملتقى لتوعية منسوبات التعليم حول القيادة الآمنة، استعداداً ليوم 10 / 10".

وزاد في مقاله قائلاً: "الواقع أن تغريدة حساب وزارة التعليم والأخبار التي نُقلت عنه اجتزأت هذه الجملة من كلمة مدير المرور التي أرسل لي نصّها، إذ نبّه في البداية إلى دور السائق الخفي في الحوادث، كما أشرت أعلاه، ثم أبدى تفاؤله بأنه مع قيادة المرأة سيتلاشى السائق الخفي ويبرز السائق الذكي، ولا أعتقد أن أحداً من القرّاء يختلف معي حول ذكاء المرأة! نأمل أن يشمل هذا الذكاء قيادة المركبة واحترام حقوق الآخرين، ولتأكيد أنها الأكثر التزاماً بقوانين السير عالمياً، أرسل لي مدير المرور جملة إحصاءات عالمية، تشير إلى ريادة المرأة في هذا المضمار، أيّ القيادة الآمنة مقارنة بالجنس الخشن".

وأوضح: "وحول الجزء الثاني من المقال عن أحوال الحركة المرورية مع اقتراب دخول الضيوف الجدد المضمار، طمأنني مدير المرور قائلاً إنهم يعملون حالياً بطريقة مختلفة عن السابق، لبناء إستراتيجية جديدة تتغلب على تراكمات مختلفة من تخطيط الشوارع إلى إدارة الحركة، نأمل خيراً، وندعو للإخوة الأعزاء في إدارة المرور بالتوفيق والنجاح في مهمتهم التي طالما انتظرنا تحسناً ملموساً فيها".