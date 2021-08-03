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قبل الانطلاق.. 5 آلاف شريحة إلكترونية جديدة بمهرجان ولي العهد للهجن

لمواكبة أهميته محلياً وعالمياً.. وفي الـ 29 من ذي الحجة الجاري

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن استمرار تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن المشاركة في سباقات الموسم، الذي سينطلق في الـ 29 من ذي الحجة الجاري، الموافق 8 أغسطس الجاري، ضمن العديد من التقنيات العالمية التي حرص اتحاد الهجن على وجودها، لمواكبة أهمية هذا المهرجان محلياً وعالمياً.

وبدأت لجنة تركيب الشرائح مهامها منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، وذلك في ميدان نادي الهجن بالطائف، إذ تتم عملية التركيب على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنّها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيراً تركيب الشرائح من خلال مختصين في هذا المجال، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك كوداً خاصاً بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.

وبلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شريحة، إذ يعتبر تركيب الشرائح الإلكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرّج في العمر، إضافة إلى لونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل الانطلاق.. 5 آلاف شريحة إلكترونية جديدة بمهرجان ولي العهد للهجن
سبق

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن استمرار تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن المشاركة في سباقات الموسم، الذي سينطلق في الـ 29 من ذي الحجة الجاري، الموافق 8 أغسطس الجاري، ضمن العديد من التقنيات العالمية التي حرص اتحاد الهجن على وجودها، لمواكبة أهمية هذا المهرجان محلياً وعالمياً.

وبدأت لجنة تركيب الشرائح مهامها منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، وذلك في ميدان نادي الهجن بالطائف، إذ تتم عملية التركيب على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنّها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيراً تركيب الشرائح من خلال مختصين في هذا المجال، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك كوداً خاصاً بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.

وبلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شريحة، إذ يعتبر تركيب الشرائح الإلكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرّج في العمر، إضافة إلى لونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
03:27 PM

قبل الانطلاق.. 5 آلاف شريحة إلكترونية جديدة بمهرجان ولي العهد للهجن

لمواكبة أهميته محلياً وعالمياً.. وفي الـ 29 من ذي الحجة الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، عن استمرار تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن المشاركة في سباقات الموسم، الذي سينطلق في الـ 29 من ذي الحجة الجاري، الموافق 8 أغسطس الجاري، ضمن العديد من التقنيات العالمية التي حرص اتحاد الهجن على وجودها، لمواكبة أهمية هذا المهرجان محلياً وعالمياً.

وبدأت لجنة تركيب الشرائح مهامها منذ السادس والعشرين من يوليو الماضي، وذلك في ميدان نادي الهجن بالطائف، إذ تتم عملية التركيب على أربع مراحل، تبدأ بقسم المالك على ملكية المطية وسنّها الصحيح، ومن ثم دفع الرسوم، وتعبئة الاستمارات الخاصة بكل مطية، وأخيراً تركيب الشرائح من خلال مختصين في هذا المجال، حيث يكون موقع تركيب الشريحة في بداية امتداد رقبة المطية عادة، ليمنح المالك كوداً خاصاً بها لإضافة المعلومات في الموقع الإلكتروني لاتحاد الهجن.

وبلغ عدد الشرائح التي تم تركيبها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شريحة، إذ يعتبر تركيب الشرائح الإلكترونية من الإجراءات الدقيقة والمهمة عن الهجن، لاحتوائها على كامل المعلومات التعريفية الشاملة، من ناحية الملكية والسن الحقيقي والتدرّج في العمر، إضافة إلى لونها، بالإضافة إلى أنها تتيح للمالك مراقبة حالة مطيته الصحية مع الجهات الطبية.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

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13,244
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