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الكويت.. الطيران المدني يعلّق الرحلات المغادرة ويحوّل القادمة إلى دول مجاورة

"الوقيان": تم تحويلها إلى مطارات المنامة والدمام بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، تعليق الرحلات المغادرة من مطار الكويت، وتحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات دول مجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، في تصريح لموقع صحيفة "القبس" إنه جرى تحويل رحلات الطيران الآتية إلى الكويت إلى مطارات المنامة بالبحرين والدمام بالسعودية، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وتشهد الكويت منذ أمس الأربعاء، حالة طقس غير مستقرة وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتتأثر الكويت بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملاً بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامناً مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوباً بتيار هوائي نفاث شديد البرودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي سياق متصل، ناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين في الدولة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نظراً إلى عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وبدوره، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الأربعاء، في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وكانت الكويت قد عطلت الدراسة مرتين خلال الأسبوع الأخير، الأولى يوم الثلاثاء الماضي، والثانية الأحد، إثر الأحوال الجوية السيئة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت.. الطيران المدني يعلّق الرحلات المغادرة ويحوّل القادمة إلى دول مجاورة
سبق

أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، تعليق الرحلات المغادرة من مطار الكويت، وتحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات دول مجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، في تصريح لموقع صحيفة "القبس" إنه جرى تحويل رحلات الطيران الآتية إلى الكويت إلى مطارات المنامة بالبحرين والدمام بالسعودية، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وتشهد الكويت منذ أمس الأربعاء، حالة طقس غير مستقرة وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتتأثر الكويت بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملاً بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامناً مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوباً بتيار هوائي نفاث شديد البرودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي سياق متصل، ناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين في الدولة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نظراً إلى عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وبدوره، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الأربعاء، في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وكانت الكويت قد عطلت الدراسة مرتين خلال الأسبوع الأخير، الأولى يوم الثلاثاء الماضي، والثانية الأحد، إثر الأحوال الجوية السيئة.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:37 AM

الكويت.. الطيران المدني يعلّق الرحلات المغادرة ويحوّل القادمة إلى دول مجاورة

"الوقيان": تم تحويلها إلى مطارات المنامة والدمام بسبب سوء الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الطيران المدني الكويتي، اليوم الخميس، تعليق الرحلات المغادرة من مطار الكويت، وتحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات دول مجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي فهد الوقيان، في تصريح لموقع صحيفة "القبس" إنه جرى تحويل رحلات الطيران الآتية إلى الكويت إلى مطارات المنامة بالبحرين والدمام بالسعودية، نظراً لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وتشهد الكويت منذ أمس الأربعاء، حالة طقس غير مستقرة وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل إلا في الحالات الطارئة.

وتتأثر الكويت بامتداد منخفض السودان الموسمي، محملاً بكميات كبيرة من بخار الماء، متزامناً مع منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مصحوباً بتيار هوائي نفاث شديد البرودة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي سياق متصل، ناشدت لجنة الدفاع المدني في وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين في الدولة عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نظراً إلى عدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وبدوره، قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة أمس الأربعاء، في ثالث إجراء من نوعه خلال أسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وكانت الكويت قد عطلت الدراسة مرتين خلال الأسبوع الأخير، الأولى يوم الثلاثاء الماضي، والثانية الأحد، إثر الأحوال الجوية السيئة.

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