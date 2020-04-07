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بعد أيام الرعب الـ74.. ووهان بؤرة "كورونا" تستعيد الحياة الطبيعية بشكل كامل

شهدت القطارات ازدحاماً بسبب إقبال السكان على الحدائق والمرافق العامة

بعد مرور 74 يوماً من الرعب و الإغلاق الكامل، استعادت " ووهان " الصينية بؤرة الوباء العالمي لجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، الحياة الطبيعية بشكل كامل وسط احتفال السكان الذين سمح لهم بحرية الحركة والتنقل بعد أن رفعت السلطات الصينية عنهم حظر الخروج.

وفي التفاصيل، شهدت القطارات ازدحاماً بعد إقبال السكان عليها بعدما تم فتح الطرق المؤدية إلى الحدائق والمرافق العامة في المدينة، التي كانت أول بؤرة انتشر منها الفيروس إلى مختلف أنحاء العالم. وللمرة الأولى منذ ظهور المرض خلت الحصيلة اليومية الصينية من الوفيات، حسب قناة العربية .

وأغلقت السلطات الصينية في 23 من يناير الماضي مقاطعة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 بالكامل ومنعت عنها الانتقال والتنقل.

فيروس كورونا الجديد مدينة ووهان

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بعد أيام الرعب الـ74.. ووهان بؤرة "كورونا" تستعيد الحياة الطبيعية بشكل كامل
سبق

بعد مرور 74 يوماً من الرعب و الإغلاق الكامل، استعادت " ووهان " الصينية بؤرة الوباء العالمي لجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، الحياة الطبيعية بشكل كامل وسط احتفال السكان الذين سمح لهم بحرية الحركة والتنقل بعد أن رفعت السلطات الصينية عنهم حظر الخروج.

وفي التفاصيل، شهدت القطارات ازدحاماً بعد إقبال السكان عليها بعدما تم فتح الطرق المؤدية إلى الحدائق والمرافق العامة في المدينة، التي كانت أول بؤرة انتشر منها الفيروس إلى مختلف أنحاء العالم. وللمرة الأولى منذ ظهور المرض خلت الحصيلة اليومية الصينية من الوفيات، حسب قناة العربية .

وأغلقت السلطات الصينية في 23 من يناير الماضي مقاطعة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 بالكامل ومنعت عنها الانتقال والتنقل.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:30 PM

بعد أيام الرعب الـ74.. ووهان بؤرة "كورونا" تستعيد الحياة الطبيعية بشكل كامل

شهدت القطارات ازدحاماً بسبب إقبال السكان على الحدائق والمرافق العامة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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4,759

بعد مرور 74 يوماً من الرعب و الإغلاق الكامل، استعادت " ووهان " الصينية بؤرة الوباء العالمي لجائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، الحياة الطبيعية بشكل كامل وسط احتفال السكان الذين سمح لهم بحرية الحركة والتنقل بعد أن رفعت السلطات الصينية عنهم حظر الخروج.

وفي التفاصيل، شهدت القطارات ازدحاماً بعد إقبال السكان عليها بعدما تم فتح الطرق المؤدية إلى الحدائق والمرافق العامة في المدينة، التي كانت أول بؤرة انتشر منها الفيروس إلى مختلف أنحاء العالم. وللمرة الأولى منذ ظهور المرض خلت الحصيلة اليومية الصينية من الوفيات، حسب قناة العربية .

وأغلقت السلطات الصينية في 23 من يناير الماضي مقاطعة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 بالكامل ومنعت عنها الانتقال والتنقل.

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