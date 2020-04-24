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الأمم المتحدة: المنظمات الإنسانية تحتاج لتمويل عاجل لمواجهة كورونا

المبالغ المقدمة حتى الآن لا تتجاوز ٦٢٥ مليون دولار من أصل مليارين

أفاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بأن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى المزيد من التمويل العاجل، لمواصلة مواجهة فيروس كورونا.

ودعا "لوكوك" في بيان له اليوم، المانحين، إلى التمويل السخي لكلا الاتجاهين، وقال: خطة الأمم المتحدة للاستجابة للوباء وتكلفتها مليارا دولار؛ لم تتلقَّ حتى الآن سوى ٦٢٥ مليون دولار، ومن بينها ٩٥ مليونًا دفعها صندوق الأمم المتحدة للطوارئ.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية زادت مجهوداتها في تقديم المساعدات، بدءًا من بناء سلاسل الإمدادات العالمية والجسور الجوية لنقل وتوفير المعدات الطبية والوقائية، إضافة إلى نشر التوعية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفًا حول العالم في حربهم ضد الوباء، كما لا تزال تُواصل إغاثة ١١٧ مليون شخص من العالقين في الصراعات، والواقعين في الفقر المدقع، والمتضررين من الكوارث الطبيعية.

فيروس كورونا الجديد

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الأمم المتحدة: المنظمات الإنسانية تحتاج لتمويل عاجل لمواجهة كورونا
سبق

أفاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بأن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى المزيد من التمويل العاجل، لمواصلة مواجهة فيروس كورونا.

ودعا "لوكوك" في بيان له اليوم، المانحين، إلى التمويل السخي لكلا الاتجاهين، وقال: خطة الأمم المتحدة للاستجابة للوباء وتكلفتها مليارا دولار؛ لم تتلقَّ حتى الآن سوى ٦٢٥ مليون دولار، ومن بينها ٩٥ مليونًا دفعها صندوق الأمم المتحدة للطوارئ.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية زادت مجهوداتها في تقديم المساعدات، بدءًا من بناء سلاسل الإمدادات العالمية والجسور الجوية لنقل وتوفير المعدات الطبية والوقائية، إضافة إلى نشر التوعية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفًا حول العالم في حربهم ضد الوباء، كما لا تزال تُواصل إغاثة ١١٧ مليون شخص من العالقين في الصراعات، والواقعين في الفقر المدقع، والمتضررين من الكوارث الطبيعية.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:44 PM

الأمم المتحدة: المنظمات الإنسانية تحتاج لتمويل عاجل لمواجهة كورونا

المبالغ المقدمة حتى الآن لا تتجاوز ٦٢٥ مليون دولار من أصل مليارين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك بأن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى المزيد من التمويل العاجل، لمواصلة مواجهة فيروس كورونا.

ودعا "لوكوك" في بيان له اليوم، المانحين، إلى التمويل السخي لكلا الاتجاهين، وقال: خطة الأمم المتحدة للاستجابة للوباء وتكلفتها مليارا دولار؛ لم تتلقَّ حتى الآن سوى ٦٢٥ مليون دولار، ومن بينها ٩٥ مليونًا دفعها صندوق الأمم المتحدة للطوارئ.

وأكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية زادت مجهوداتها في تقديم المساعدات، بدءًا من بناء سلاسل الإمدادات العالمية والجسور الجوية لنقل وتوفير المعدات الطبية والوقائية، إضافة إلى نشر التوعية ودعم الأشخاص الأكثر ضعفًا حول العالم في حربهم ضد الوباء، كما لا تزال تُواصل إغاثة ١١٧ مليون شخص من العالقين في الصراعات، والواقعين في الفقر المدقع، والمتضررين من الكوارث الطبيعية.

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