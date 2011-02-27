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"المدلج": الجنادرية لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ مشرق للأجيال القادمة

خلال زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية وإمارات المناطق بالمهرجان

أكد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ حضاري وثقافي مشرق، يمثل نبراسًا للأجيال القادمة. مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله جسدت صورة من الموروث الثقافي والحضاري الممزوج بالتضحية والتلاحم بين القيادة والشعب في صورة براقة، هي محل تقدير الجميع، تظهر من خلال الجنادرية ثقافيًّا وحضاريًّا.

ونوه "المدلج" عقب زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية المختلفة وإمارات المناطق بالتميز الذي يشهده المهرجان في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والمتابعة والتنفيذ من وزارة الحرس الوطني ممثلة في الإدارة العامة للمهرجان. مبينًا أن المهرجان أصبح عرسًا ثقافيًّا عالميًّا، يقصده الملايين من شتى دول العالم؛ لكونه وجهة حضارية سياحية، تعكس تطور ورقي السعودية.

وكان "المدلج" قد تجول في جناح الشؤون الإسلامية، ورئاسة أمن الدولة، وجمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، وبيت الخير، وإمارة منطقة حائل، ونجران.. منوها بالخدمات التي تقدمها هذه الأجنحة في سبيل خدمة رواد الجنادرية على اختلاف مشاربهم وتعدد لغاتهم.

وفي إطار مشاركة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بركن ضمن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية بجناح في المهرجان بيَّن سعادته أن الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة تشارك للعام الخامس على التوالي من خلال استعراض منجزات البرنامج وتاريخه بالصور والفيديو، وجميع ما قدمه في سبيل خدمة ضيوف البرنامج من النخب والمؤثرين ومَن قدّموا إنجازات تخدم الإسلام والمسلمين في العالم.

وبيّن "المدلج" أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين رسالة عملية لقيادة السعودية، بما تحمله من تقدير وعناية كبيرة لمن قدّموا إسهامات تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.. وهي لبنة من لبنات الخير والعطاء الذي يجده المسلمون من لدن القيادة الرشيدة للمملكة.

ورفع الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد الله المدلج في ختام تصريحه الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما من شأنه عز الإسلام والمسلمين، والإسهام في نشر الموروث الحضاري والثقافي لهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وسمو ولي عهده، وأن يديم على السعودية أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدلج": الجنادرية لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ مشرق للأجيال القادمة
سبق

أكد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ حضاري وثقافي مشرق، يمثل نبراسًا للأجيال القادمة. مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله جسدت صورة من الموروث الثقافي والحضاري الممزوج بالتضحية والتلاحم بين القيادة والشعب في صورة براقة، هي محل تقدير الجميع، تظهر من خلال الجنادرية ثقافيًّا وحضاريًّا.

ونوه "المدلج" عقب زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية المختلفة وإمارات المناطق بالتميز الذي يشهده المهرجان في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والمتابعة والتنفيذ من وزارة الحرس الوطني ممثلة في الإدارة العامة للمهرجان. مبينًا أن المهرجان أصبح عرسًا ثقافيًّا عالميًّا، يقصده الملايين من شتى دول العالم؛ لكونه وجهة حضارية سياحية، تعكس تطور ورقي السعودية.

وكان "المدلج" قد تجول في جناح الشؤون الإسلامية، ورئاسة أمن الدولة، وجمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، وبيت الخير، وإمارة منطقة حائل، ونجران.. منوها بالخدمات التي تقدمها هذه الأجنحة في سبيل خدمة رواد الجنادرية على اختلاف مشاربهم وتعدد لغاتهم.

وفي إطار مشاركة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بركن ضمن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية بجناح في المهرجان بيَّن سعادته أن الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة تشارك للعام الخامس على التوالي من خلال استعراض منجزات البرنامج وتاريخه بالصور والفيديو، وجميع ما قدمه في سبيل خدمة ضيوف البرنامج من النخب والمؤثرين ومَن قدّموا إنجازات تخدم الإسلام والمسلمين في العالم.

وبيّن "المدلج" أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين رسالة عملية لقيادة السعودية، بما تحمله من تقدير وعناية كبيرة لمن قدّموا إسهامات تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.. وهي لبنة من لبنات الخير والعطاء الذي يجده المسلمون من لدن القيادة الرشيدة للمملكة.

ورفع الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد الله المدلج في ختام تصريحه الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما من شأنه عز الإسلام والمسلمين، والإسهام في نشر الموروث الحضاري والثقافي لهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وسمو ولي عهده، وأن يديم على السعودية أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
01:23 AM

"المدلج": الجنادرية لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ مشرق للأجيال القادمة

خلال زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية وإمارات المناطق بالمهرجان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة لوحة مشرقة لما قدمه الأجداد من تاريخ حضاري وثقافي مشرق، يمثل نبراسًا للأجيال القادمة. مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله جسدت صورة من الموروث الثقافي والحضاري الممزوج بالتضحية والتلاحم بين القيادة والشعب في صورة براقة، هي محل تقدير الجميع، تظهر من خلال الجنادرية ثقافيًّا وحضاريًّا.

ونوه "المدلج" عقب زيارته عددًا من أجنحة الأجهزة الحكومية المختلفة وإمارات المناطق بالتميز الذي يشهده المهرجان في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والمتابعة والتنفيذ من وزارة الحرس الوطني ممثلة في الإدارة العامة للمهرجان. مبينًا أن المهرجان أصبح عرسًا ثقافيًّا عالميًّا، يقصده الملايين من شتى دول العالم؛ لكونه وجهة حضارية سياحية، تعكس تطور ورقي السعودية.

وكان "المدلج" قد تجول في جناح الشؤون الإسلامية، ورئاسة أمن الدولة، وجمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، وبيت الخير، وإمارة منطقة حائل، ونجران.. منوها بالخدمات التي تقدمها هذه الأجنحة في سبيل خدمة رواد الجنادرية على اختلاف مشاربهم وتعدد لغاتهم.

وفي إطار مشاركة الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين بركن ضمن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية بجناح في المهرجان بيَّن سعادته أن الأمانة العامة لبرنامج الاستضافة تشارك للعام الخامس على التوالي من خلال استعراض منجزات البرنامج وتاريخه بالصور والفيديو، وجميع ما قدمه في سبيل خدمة ضيوف البرنامج من النخب والمؤثرين ومَن قدّموا إنجازات تخدم الإسلام والمسلمين في العالم.

وبيّن "المدلج" أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين رسالة عملية لقيادة السعودية، بما تحمله من تقدير وعناية كبيرة لمن قدّموا إسهامات تخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.. وهي لبنة من لبنات الخير والعطاء الذي يجده المسلمون من لدن القيادة الرشيدة للمملكة.

ورفع الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد الله المدلج في ختام تصريحه الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على عنايتهما بكل ما من شأنه عز الإسلام والمسلمين، والإسهام في نشر الموروث الحضاري والثقافي لهم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الملك سلمان وسمو ولي عهده، وأن يديم على السعودية أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها.

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