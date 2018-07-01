خال الزميل نافل السبيعي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله خال الزميل نافل السبيعي، المحرر في الصحيفة.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم للزميل السبيعي بصادق العزاء والمواساة سائلين للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله خال الزميل نافل السبيعي، المحرر في الصحيفة.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم للزميل السبيعي بصادق العزاء والمواساة سائلين للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله خال الزميل نافل السبيعي، المحرر في الصحيفة.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم للزميل السبيعي بصادق العزاء والمواساة سائلين للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".
انتقل إلى رحمة الله خال الزميل نافل السبيعي، المحرر في الصحيفة.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم للزميل السبيعي بصادق العزاء والمواساة سائلين للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".