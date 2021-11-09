صحة المدينة المنوّرة تنفّذ 709 جولات رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

شملت المراكز التجارية والأسواق العامة وقُدِّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1932 شخصاً

نفّذت صحة المدينة المنورة 709 جولات رقابية، وذلك خلال الفترة من 1443/3/25هـ، حتى 1443/4/1هـ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وشملت الجولات المراكز التجارية، والأسواق العامة، والمطاعم، كما قُدِّم من خلالها التوعية الصحية لـ 1932 شخصاً.