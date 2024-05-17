النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أسبوع من إلزامها بها.. 1895 مخالفة فورية على تموينات لا توفر "مدى"

9 آلاف جولة تفتيشية شملت مناطق المملكة تطبيقاً لقرار "الوطني لمكافحة التستر"

نفّذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة، 9677 زيارة تفتيشية بمناطق المملكة كافة خلال أسبوع؛ وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدی" للمستهلكين.

وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمّت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة التي شملتها الجولات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم البدء بتطبيقه يوم الأحد الماضي؛ الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

يأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصي بها من قِبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة في جميع مناطق المملكة.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أسبوع من إلزامها بها.. 1895 مخالفة فورية على تموينات لا توفر "مدى"
سبق

نفّذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة، 9677 زيارة تفتيشية بمناطق المملكة كافة خلال أسبوع؛ وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدی" للمستهلكين.

وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمّت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة التي شملتها الجولات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم البدء بتطبيقه يوم الأحد الماضي؛ الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

يأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصي بها من قِبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة في جميع مناطق المملكة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:09 PM

بعد أسبوع من إلزامها بها.. 1895 مخالفة فورية على تموينات لا توفر "مدى"

9 آلاف جولة تفتيشية شملت مناطق المملكة تطبيقاً لقرار "الوطني لمكافحة التستر"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
436

نفّذت الفرق الرقابية الميدانية بوزارة التجارة، 9677 زيارة تفتيشية بمناطق المملكة كافة خلال أسبوع؛ وذلك للتحقق من التزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني "مدی" للمستهلكين.

وأظهرت نتائج الجولات ارتفاع نسبة التزام التموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين خلال أربعة أيام من بدء الإلزام بالتطبيق، حيث بلغت نسبة المنشآت الملتزمة 80 % من المنشآت التي تمّت زيارتها، في حين تم تحرير 1895 مخالفة فورية على 20 % من المنشآت غير الملتزمة التي شملتها الجولات.

يأتي ذلك تطبيقاً لقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلزام التموينات والبقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم البدء بتطبيقه يوم الأحد الماضي؛ الموافق 10 مايو 2020، بالتنسيق والتعاون بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتقوم الفرق الرقابية لوزارة "التجارة" بإيقاع غرامات مالية فورية على المنشآت غير الملتزمة بالتطبيق بشكل تراكمي حيث تتضاعف العقوبة في حال تكرارها للمرة الثانية.

يأتي تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني على البقالات والتموينات، في إطار جهود الجهات الرقابية لتمكين المستهلك من استخدام تلك الوسائل في جميع منافذ البيع والتقليل من تداول النقد.

كما يأتي هذا القرار متوائماً مع الخطوات والإجراءات الاحترازية الموصي بها من قِبل الجهات الصحية المختصة والمتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كان قد بدأ بالإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكل أنشطة قطاع التجزئة في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة