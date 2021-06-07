شرطة القصيم: القبض على 3 مقيمين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال

من الجنسية الباكستانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا جرائم نصب واحتيال بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في بيع أجهزة هواتف متنقلة مقلدة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.