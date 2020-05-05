النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لكن الله سلّم.. كويكب يمرّ قُرب الأرض دون أن يصطدم و"الفلك الدولي" يفصل

اكتُشف قبل ساعات من مروره وكان يمكنه إحداث أضرار.. رقم 40 و"ناسا" أدرجته

أعلن مركز الفلك الدولي، عن كويكب صغير يُدعى (C2QQFV2) قد مر بالقرب من الأرض على مسافة 6992 کیلو مترًا فقط؛ وذلك بعد بست ساعات فقط تم اكتشافه.

وأكد المركز في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أنه كان من الممكن أن يسبب ذلك الكويكب أضرارًا محلية لو اصطدم بالأرض، ولكن الله سلَّم؛ مشيرًا إلى أن ذلك الكويكب اختفى في ظل الأرض الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت غرينتش، وظهر مرةً أخرى الساعة 11:56 ليلًا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس الفلكي محمد شوكت عودة لـ"سبق": "تم اكتشاف الكويكب صباح يوم أمس الاثنين بواسطة برنامج "كاتالينا" لمسح السماء، وهو برنامج تابع لوكالة "ناسا"، يتكون من ثلاثة تلسكوبات في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة أكبرها قُطره متر ونصف، وهدفها اكتشاف مثل هذه الكويكبات، وقد مر الكويكب أثناء اقترابه من الأرض فوق جنوب المحيط الهادئ".

وأضاف: "كانت أقرب نقطة بين الكويكب والأرض يوم أمس الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، وهو الكويكب رقم 40 الذي يمر بالقرب من الأرض خلال العام 2020، وهو الثاني هذا الشهر، وهو أقرب مرور لكويكب من الأرض منذ يوم 31 أكتوبر 2019م، وهو سادس أقرب مرور لكويكب من الأرض في التاريخ.

هذا وقد تم إدراج الكويكب قبل قليل في قاعدة بيانات "ناسا" وأعطي الاسم النهائي (2020 JJ)، ويمكن الاطلاع على بياناته على الرابط الآتي: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2020%20JJ، كما أن الفيديو المرفق يبين لحظة اقترابه من الأرض.

مركز الفلك الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لكن الله سلّم.. كويكب يمرّ قُرب الأرض دون أن يصطدم و"الفلك الدولي" يفصل
سبق

أعلن مركز الفلك الدولي، عن كويكب صغير يُدعى (C2QQFV2) قد مر بالقرب من الأرض على مسافة 6992 کیلو مترًا فقط؛ وذلك بعد بست ساعات فقط تم اكتشافه.

وأكد المركز في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أنه كان من الممكن أن يسبب ذلك الكويكب أضرارًا محلية لو اصطدم بالأرض، ولكن الله سلَّم؛ مشيرًا إلى أن ذلك الكويكب اختفى في ظل الأرض الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت غرينتش، وظهر مرةً أخرى الساعة 11:56 ليلًا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس الفلكي محمد شوكت عودة لـ"سبق": "تم اكتشاف الكويكب صباح يوم أمس الاثنين بواسطة برنامج "كاتالينا" لمسح السماء، وهو برنامج تابع لوكالة "ناسا"، يتكون من ثلاثة تلسكوبات في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة أكبرها قُطره متر ونصف، وهدفها اكتشاف مثل هذه الكويكبات، وقد مر الكويكب أثناء اقترابه من الأرض فوق جنوب المحيط الهادئ".

وأضاف: "كانت أقرب نقطة بين الكويكب والأرض يوم أمس الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، وهو الكويكب رقم 40 الذي يمر بالقرب من الأرض خلال العام 2020، وهو الثاني هذا الشهر، وهو أقرب مرور لكويكب من الأرض منذ يوم 31 أكتوبر 2019م، وهو سادس أقرب مرور لكويكب من الأرض في التاريخ.

هذا وقد تم إدراج الكويكب قبل قليل في قاعدة بيانات "ناسا" وأعطي الاسم النهائي (2020 JJ)، ويمكن الاطلاع على بياناته على الرابط الآتي: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2020%20JJ، كما أن الفيديو المرفق يبين لحظة اقترابه من الأرض.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:46 AM

لكن الله سلّم.. كويكب يمرّ قُرب الأرض دون أن يصطدم و"الفلك الدولي" يفصل

اكتُشف قبل ساعات من مروره وكان يمكنه إحداث أضرار.. رقم 40 و"ناسا" أدرجته

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
3,433

أعلن مركز الفلك الدولي، عن كويكب صغير يُدعى (C2QQFV2) قد مر بالقرب من الأرض على مسافة 6992 کیلو مترًا فقط؛ وذلك بعد بست ساعات فقط تم اكتشافه.

وأكد المركز في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، أنه كان من الممكن أن يسبب ذلك الكويكب أضرارًا محلية لو اصطدم بالأرض، ولكن الله سلَّم؛ مشيرًا إلى أن ذلك الكويكب اختفى في ظل الأرض الساعة 11:40 صباح أمس بتوقيت غرينتش، وظهر مرةً أخرى الساعة 11:56 ليلًا.

وقال مدير مركز الفلك الدولي المهندس الفلكي محمد شوكت عودة لـ"سبق": "تم اكتشاف الكويكب صباح يوم أمس الاثنين بواسطة برنامج "كاتالينا" لمسح السماء، وهو برنامج تابع لوكالة "ناسا"، يتكون من ثلاثة تلسكوبات في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة أكبرها قُطره متر ونصف، وهدفها اكتشاف مثل هذه الكويكبات، وقد مر الكويكب أثناء اقترابه من الأرض فوق جنوب المحيط الهادئ".

وأضاف: "كانت أقرب نقطة بين الكويكب والأرض يوم أمس الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، وهو الكويكب رقم 40 الذي يمر بالقرب من الأرض خلال العام 2020، وهو الثاني هذا الشهر، وهو أقرب مرور لكويكب من الأرض منذ يوم 31 أكتوبر 2019م، وهو سادس أقرب مرور لكويكب من الأرض في التاريخ.

هذا وقد تم إدراج الكويكب قبل قليل في قاعدة بيانات "ناسا" وأعطي الاسم النهائي (2020 JJ)، ويمكن الاطلاع على بياناته على الرابط الآتي: https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2020%20JJ، كما أن الفيديو المرفق يبين لحظة اقترابه من الأرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,908
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,030
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,983

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة