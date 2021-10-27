النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية

تحت شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً

‬منحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية لكل من الناشطة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة والطفل دامي غراسا ماشيل، ولصاحبة الأنشطة الإنسانية غلوريا غاينور.

وألقت الناشطة ماشيل خطاباً افتتاحياً وعقدت لقاءً مفتوحاً على الهواء مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حول أهمية الاستثمار في الإنسانية.

ودامي غراسا ماشيل هي السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا؛ ورئيسة صندوق غارسا ماشيل، وناشطة في المجال الإنساني ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل على المستوى الدولي.

فيما تعمل "غاينور" لعدة جمعيات خيرية، وتركّز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على المرض والحزن، والأشخاص الناجين من المآسي الوطنية التي تعصف ببلدانهم الذين يحاولون استئناف حياتهم بعدها.

وتعكس جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية جدول أعمال المؤسسة التي ترفع شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لصالح الإنسانية.

ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية تساعد في تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية تساعد في رعاية ألمع العقول وتحويل الأفكار الجادة إلى حلول واقعية في خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس إن الجائزة هي نوع من التقدير للأفراد البارزين الذين تركوا أثراً إيجابياً على الإنسانية ونريد الاحتفاء بإنجازات هؤلاء الأشخاص وجهودهم التي بذلوها طوال حياتهم في العديد من المجالات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، والتعليم، والتنمية، إضافة إلى الفن والثقافة.

وكان الإعلان عن اسمي أول فائزتين بالجائزة قد جرى خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية
سبق

‬منحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية لكل من الناشطة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة والطفل دامي غراسا ماشيل، ولصاحبة الأنشطة الإنسانية غلوريا غاينور.

وألقت الناشطة ماشيل خطاباً افتتاحياً وعقدت لقاءً مفتوحاً على الهواء مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حول أهمية الاستثمار في الإنسانية.

ودامي غراسا ماشيل هي السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا؛ ورئيسة صندوق غارسا ماشيل، وناشطة في المجال الإنساني ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل على المستوى الدولي.

فيما تعمل "غاينور" لعدة جمعيات خيرية، وتركّز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على المرض والحزن، والأشخاص الناجين من المآسي الوطنية التي تعصف ببلدانهم الذين يحاولون استئناف حياتهم بعدها.

وتعكس جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية جدول أعمال المؤسسة التي ترفع شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لصالح الإنسانية.

ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية تساعد في تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية تساعد في رعاية ألمع العقول وتحويل الأفكار الجادة إلى حلول واقعية في خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس إن الجائزة هي نوع من التقدير للأفراد البارزين الذين تركوا أثراً إيجابياً على الإنسانية ونريد الاحتفاء بإنجازات هؤلاء الأشخاص وجهودهم التي بذلوها طوال حياتهم في العديد من المجالات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، والتعليم، والتنمية، إضافة إلى الفن والثقافة.

وكان الإعلان عن اسمي أول فائزتين بالجائزة قد جرى خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
05:00 PM

إطلاق النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية

تحت شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
130

‬منحت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم النسخة الأولى من جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية لكل من الناشطة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة والطفل دامي غراسا ماشيل، ولصاحبة الأنشطة الإنسانية غلوريا غاينور.

وألقت الناشطة ماشيل خطاباً افتتاحياً وعقدت لقاءً مفتوحاً على الهواء مع سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان حول أهمية الاستثمار في الإنسانية.

ودامي غراسا ماشيل هي السيدة الأولى السابقة لموزمبيق وجنوب إفريقيا؛ ورئيسة صندوق غارسا ماشيل، وناشطة في المجال الإنساني ومدافعة عن حقوق المرأة والطفل على المستوى الدولي.

فيما تعمل "غاينور" لعدة جمعيات خيرية، وتركّز بشكل خاص على مساعدة الأفراد على التغلب على المرض والحزن، والأشخاص الناجين من المآسي الوطنية التي تعصف ببلدانهم الذين يحاولون استئناف حياتهم بعدها.

وتعكس جائزة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار للإنسانية جدول أعمال المؤسسة التي ترفع شعار ترك أثر إيجابي على الإنسانية وكيفية الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لصالح الإنسانية.

ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية تساعد في تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية تساعد في رعاية ألمع العقول وتحويل الأفكار الجادة إلى حلول واقعية في خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس إن الجائزة هي نوع من التقدير للأفراد البارزين الذين تركوا أثراً إيجابياً على الإنسانية ونريد الاحتفاء بإنجازات هؤلاء الأشخاص وجهودهم التي بذلوها طوال حياتهم في العديد من المجالات مثل الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، والتعليم، والتنمية، إضافة إلى الفن والثقافة.

وكان الإعلان عن اسمي أول فائزتين بالجائزة قد جرى خلال فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,808
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,018
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة