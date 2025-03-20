هل خضع "بوتن" لاختبار الإصابة بـ"كورونا"؟

إصابات روسيا ارتفعت بكثافة الأيام الأخيرة

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن؛ لم يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد، ولا يحتاج إلى الخضوع لمثل هذا الاختبار؛ لأنه بصحة جيدة ولا يعاني أي أعراض.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أبلغت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن كثير من البلدان الأوروبية الأخرى، لكن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة، وتُوفي شخص مصاب بالفيروس.

وأفاد ديمتري بيسكوف؛ المتحدث باسم "الكرملين"، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما سُئل عمّا إذا كان بوتن؛ قد خضع لاختبار فيروس كورونا: "إنه يشعر دائماً بأنه في أفضل حال".