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الطيران المدني لكل المسافرين: هذه حقوقكم في حال تأخر الرحلات عن الإقلاع

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين، الإجراءات المتبعة إن تأخرت الرحلات عن الوقت المحدد للإقلاع؛ وذلك بهدف تسهيل كل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتأكيداً على حقوق المسافر.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ".

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع؛ فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

يُذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت الهيئة، حساباً لحماية العملاء في تويتر@Cp_GACA، بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca، ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطيران المدني لكل المسافرين: هذه حقوقكم في حال تأخر الرحلات عن الإقلاع
سبق

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين، الإجراءات المتبعة إن تأخرت الرحلات عن الوقت المحدد للإقلاع؛ وذلك بهدف تسهيل كل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتأكيداً على حقوق المسافر.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ".

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع؛ فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

يُذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت الهيئة، حساباً لحماية العملاء في تويتر@Cp_GACA، بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca، ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
11:36 AM

الطيران المدني لكل المسافرين: هذه حقوقكم في حال تأخر الرحلات عن الإقلاع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
11,277

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين، الإجراءات المتبعة إن تأخرت الرحلات عن الوقت المحدد للإقلاع؛ وذلك بهدف تسهيل كل الصعوبات التي تواجههم، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتأكيداً على حقوق المسافر.

ويأتي ذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ".

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة تأخر الرحلة عن الوقت المحدد للإقلاع؛ فيحق للمسافر مطالبة الناقل الجوي بتوفير مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى من موعد الإقلاع الأصلي، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة، وكذلك توفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

يُذكر أن إطلاق لائحة حماية العملاء، تأتي ضمن إطار حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وحفظ حقوقهم، والاهتمام بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت الهيئة، حساباً لحماية العملاء في تويتر@Cp_GACA، بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca، ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.

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