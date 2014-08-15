نسأل الله أن يتغمدها برحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

وسيكون العزاء من بعد صلاة العصر من اليوم الخميس حتى وقت صلاة العشاء في دار الوفاء شمال شركة الكهرباء بصبيا.

وسيُصلَّى على الفقيدة -بإذن الله تعالى- فَجْر اليوم الخميس الموافق 14/ 12/ 1440هـ بجامع الباصهي بمحافظة صبيا، والدفن بمقابر الخالدية.

والفقيدة شقيقة كل من: علي جابر عسيري، ومحمد جابر عسيري، وتوفيق جابر عسيري، وعبد المعين جابر عسيري.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور سامي هادي النمازي الأنصاري، وتوفيق هادي النمازي الأنصاري، وعمر هادي النمازي الأنصاري.

والدة "سامي الأنصاري" إلى رحمة الله صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-15 انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور سامي هادي النمازي الأنصاري، وتوفيق هادي النمازي الأنصاري، وعمر هادي النمازي الأنصاري. والفقيدة شقيقة كل من: علي جابر عسيري، ومحمد جابر عسيري، وتوفيق جابر عسيري، وعبد المعين جابر عسيري. وسيُصلَّى على الفقيدة -بإذن الله تعالى- فَجْر اليوم الخميس الموافق 14/ 12/ 1440هـ بجامع الباصهي بمحافظة صبيا، والدفن بمقابر الخالدية. وسيكون العزاء من بعد صلاة العصر من اليوم الخميس حتى وقت صلاة العشاء في دار الوفاء شمال شركة الكهرباء بصبيا. نسأل الله أن يتغمدها برحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 12:10 AM

والدة "سامي الأنصاري" إلى رحمة الله الصلاة عليها فَجْر الخميس بصبيا





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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور سامي هادي النمازي الأنصاري، وتوفيق هادي النمازي الأنصاري، وعمر هادي النمازي الأنصاري.

والفقيدة شقيقة كل من: علي جابر عسيري، ومحمد جابر عسيري، وتوفيق جابر عسيري، وعبد المعين جابر عسيري.

وسيُصلَّى على الفقيدة -بإذن الله تعالى- فَجْر اليوم الخميس الموافق 14/ 12/ 1440هـ بجامع الباصهي بمحافظة صبيا، والدفن بمقابر الخالدية.

وسيكون العزاء من بعد صلاة العصر من اليوم الخميس حتى وقت صلاة العشاء في دار الوفاء شمال شركة الكهرباء بصبيا.

نسأل الله أن يتغمدها برحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.