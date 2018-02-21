نائب وزير الحج يتفقد جناح الوزارة المشارك بفعاليات الجنادرية 32

أكد أن المهرجان تمتد جذوره في أعماق التاريخ ليسترجع تراث المملكة

قام نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأربعاء، بزيارة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، حيث تفقد جناح الوزارة المشارك في المهرجان والذي ضم مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030م، والتي تتصدرها إعداد مخطط شامل للمشاعر المقدسة بما يتيح الفرصة لاستقبال أكبر عددٍ من المعتمرين والحجاج ودراسة إنشاء مركز تدريب تابع لوزارة الحج والعمرة لتدريب العاملين في منظومتي الحج والعمرة وإنشاء وتشغيل إدارة التفويج في كامل رحلة الحج.

وأوضح الدكتور "مشاط" أن مبادرات الوزارة ركزت على بناء وتشغيل الواحة العالمية لنشر ثقافات الدول الإسلامية للحجاج والمعتمرين والزوار والمقيمين والمواطنين، وبناء وتشغيل مدن الحجاج والمعتمرين ومشروع البوابات الإلكترونية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وتأسيس وتشغيل منصة للتوعية الإلكترونية للحجاج والمعتمرين ودراسة تهيئة واستخدام المشاعر طوال العام ودراسة تأسيس وتشغيل المسار الإلكتروني الموحد للحج والعمرة.

وتابع : اشتمل الجناح على عروض حية إلكترونية لمختلف البرامج والمشروعات التقنية التي نفذتها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن ومنها النظام الإلكتروني الموحد لحجاج الداخل والخارج وتقنية ثلاثي الأبعاد "3D" التي تتنقل بالزائر في أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة وبصمة العين واليد المستخدمة في نقل البيانات للحجاج والمعتمرين ومنصة نظام العمرة وبرنامج الترحيب بالحجاج والمعتمرين.

واطلع على شروحات العاملين في الجناح حول مشاركاتها في الأعمال التطوعية من خلال برنامج "كن عونًا"، ووحدة التفويج وتنظيم الحشود والتقنيات العالمية في التنظيم، إضافة إلى التعريف بخدمات الوزارة في المشاعر المقدسة، وتقديم النقل المباشر التقني من منصة العمرة الذي يوضح أعداد المعتمرين وجنسياتهم وأماكن وجودهم، مستعرضًا تقنيات الذكاء الاصطناعي كتطبيق تقني حديث يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ويعمل على الرد المستمر على أسئلة المستخدمين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل تفاعلي.

وشملت الزيارة جناح منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف أجنحة مناطق ومحافظات المملكة، التي قدمت ما تزخر به من مقومات تراثية وفنون شعبية وأعمال حرفية تقود إلى عراقة الماضي وحياة الآباء والأجداد.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة في تصريح له عقب زيارته مهرجان الجنادرية أن مشاركة وزارة الحج والعمرة في هذا العام مختلفة تمامًا عن الأعوام الماضية وخصوصًا بعد تدشين شعار الوزارة الجديد الذي يجسد الهوية الوطنية والتحول المؤسسي الذي تعايشه الوزارة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، حيث تتمحور فكرة الشعار حول استقبال المزيد من الحجاج والمعتمرين والزائرين على مدى العام والعمل على توفير كل سبل الراحة والأمن والأمان لهم والانتقال من خدمة الحجاج إلى صناعة الضيافة ومن العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصاديات الحج والعمرة وفق رؤية المملكة 2030 .

ونوه بأن المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية يمتد جذوره في أعماق التاريخ ويسترجع المخزون التراثي للمملكة مما يدلل على اهتمام القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله - بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة وربط التكوين الثقافي المعاصر للإنسان السعودي بالميراث الإنساني الكبير الذي يشكّل جزءًا كبيرًا من تاريخ هذه البلاد.

ووصف الدكتور "مشاط" الجنادرية بأنها تظاهرة ثقافية كبرى ومناسبة وطنية يمتزج فيها عبق التاريخ المجيد بنتاج الحاضر الزاهر، وأن من أسمى أهداف هذا المهرجان تأكيد الهوية العربية الإسلامية وتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه ومحاولة الإبقاء والمحافظة عليه ليظل ماثلاً للأجيال القادمة وإيجاد التلاحم بين الموروث الشعبي بجميع جوانبه والإنجازات الحضارية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.