تخريج الدفعة الـ(130) من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران.. الأربعاء القادم

بينهم طلبة من مملكة البحرين .. ويقام الحفل برعاية قائد القوات الجوية

يرعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الأربعاء القادم، حفل تخريج الدفعة الـ130 من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية؛ وذلك بمدينة الأمير سلطان الرياضية بمقر المعهد بالظهران .

وفي التفاصيل: أوضح ذلك قائد معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران المكلف اللواء الطيار الركن ناصر بن فهد الزعبي، والذي عبر عن فخره واعتزازه بتشريف سمو قائد القوات الجوية لهذا الحفل. مبيناً ان هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة .

وأكد اللواء الطيار الركن ناصر الزعبي، أن ما تحرص عليه قيادة القوات الجوية الملكية السعودية؛ هو موضوع التدريب والتطبيق الأمثل للأساليب الحديثة والكفيلة بالارتقاء بالمستوى التعليمي لجميع طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية؛ كي يصبحوا فنيين أكفاء قادرين بإذن الله على تشغيل طائراتنا العسكرية بمختلف منظوماتها في القواعد الجوية، وصيانة وإتقان أصعب المعدات والأجهزة .

وبيّن قائد المعهد المكلف أن الخريجين نهلوا الكثير من العلوم الفنية في مجال الطيران واكتسبوا المزيد من المعرفة والتدريب العملي، مبيناً أن المعهد يضم أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة من الأجهزة اللازمة للتدريب، ومن الورش الفنية والمعامل التي صممت على أحدث تقنيات العصر؛ وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التطوير والتحديث المستمرة لمنظومات القوات الجوية الملكية السعودية.

ونوه "الزعبي" بقدرات القوات الجوية التي أثبتت جدارتها في العديد من التمارين والمشاركات على مستوى العالم، وحصلت على التميز في الكثير من المحافل الدولية، وهذا بفضل الله ثم بفضل ما توليه قيادتنا الرشيدة.

وقال إن هذه الرعاية هي نهج قيادتنا الرشيدة في مشاركة أبنائهم أفراحهم وزرع الثقة في نفوسهم؛ ليكونوا بإذن الله حماة أقوياء للدفاع عن أمن هذا البلد المعطاء , وأن هذه الرعاية من سمو قائد القوات الجوية هي دليل واضح على تجسيد أسمى معاني التلاحم الوثيق بين القائد وجنوده البواسل المخلصين، الذين يكرسون جهدهم ووقتهم لخدمة هذا الوطن .

وأشار اللواء الطيار الركن الزعبي إلى أن معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران؛ صرح أكاديمي عريق يهتم بتخريج فنيين على أرقى مستويات التدريب والإتقان الفني. وقد أثبت الواقع العلمي أن الفنيين الخريجين من هذا العرين يتميزون بكفاءة علمية وخبرة فنية واحترافية في أداء مهامهم على أكمل وجهه، وأن من بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة.

وهنأ قائد المعهد المكلف، الخريجين، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد في أداء مهمتهم العظيمة للذود عن الوطن والدفاع عن مقدساته في ظل ما يلقاه هذا المعهد من دعم لا محدود ورعاية كريمة من حكومتنا الرشيدة، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب وزير الدفاع، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظهم جميعاً ويديم نعمة الأمن على وطننا الغالي .

