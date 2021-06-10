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"بن عميرة" رئيسًا تنفيذيًا لشركة عبدالله العثيم للاستثمار

من القيادات والكفاءات الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين مشعل بن إبراهيم بن عميرة، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وجاء قرار الشركة استناداً إلى ما تحقق من نجاحات عبر مسيرة الشركة منذ تأسيسها، والمحافظة على سجلها الحافل بالنجاح، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والمهنية .

ويعد "بن عميرة" من القيادات والكفاءات الوطنية الناجحة، التي تمتلك خبرات واسعة ومعرفة عميقة بقيادة الشركات الكبرى والرائدة تزيد عن 25 عاماً، فضلاً عن تمتعه بالتفكير الاستراتيجي والتطوير التنظيمي المواكب والدمج والاستحواذ، ووضع الاستراتيجيات المتكاملة التي من شأنها أن تحقق رصيداً إيجابيًا ومؤثراً لشركة عبدالله العثيم للاستثمار والشركات التابعة لها؛ للمضي قدماً وبثقة في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة .

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تمنياتهم للرئيس التنفيذي الجديد بدوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه الموكلة إليه، وأن يواصل عطاءه الإيجابي في تطوير أداء الشركة وتميزها، وتوظيف خبراته لتحقيق رؤية الشركة في التطور والنمو المستدام.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي، وتمثل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات منها شركة مجمعات العثيم (وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة، شركة عبدالله العثيم للترفيه، وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض، وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بن عميرة" رئيسًا تنفيذيًا لشركة عبدالله العثيم للاستثمار
سبق

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين مشعل بن إبراهيم بن عميرة، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وجاء قرار الشركة استناداً إلى ما تحقق من نجاحات عبر مسيرة الشركة منذ تأسيسها، والمحافظة على سجلها الحافل بالنجاح، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والمهنية .

ويعد "بن عميرة" من القيادات والكفاءات الوطنية الناجحة، التي تمتلك خبرات واسعة ومعرفة عميقة بقيادة الشركات الكبرى والرائدة تزيد عن 25 عاماً، فضلاً عن تمتعه بالتفكير الاستراتيجي والتطوير التنظيمي المواكب والدمج والاستحواذ، ووضع الاستراتيجيات المتكاملة التي من شأنها أن تحقق رصيداً إيجابيًا ومؤثراً لشركة عبدالله العثيم للاستثمار والشركات التابعة لها؛ للمضي قدماً وبثقة في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة .

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تمنياتهم للرئيس التنفيذي الجديد بدوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه الموكلة إليه، وأن يواصل عطاءه الإيجابي في تطوير أداء الشركة وتميزها، وتوظيف خبراته لتحقيق رؤية الشركة في التطور والنمو المستدام.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي، وتمثل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات منها شركة مجمعات العثيم (وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة، شركة عبدالله العثيم للترفيه، وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض، وغيرها.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
02:53 PM

"بن عميرة" رئيسًا تنفيذيًا لشركة عبدالله العثيم للاستثمار

من القيادات والكفاءات الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار، عن موافقة مجلس إدارتها على تعيين مشعل بن إبراهيم بن عميرة، رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وجاء قرار الشركة استناداً إلى ما تحقق من نجاحات عبر مسيرة الشركة منذ تأسيسها، والمحافظة على سجلها الحافل بالنجاح، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية والمهنية .

ويعد "بن عميرة" من القيادات والكفاءات الوطنية الناجحة، التي تمتلك خبرات واسعة ومعرفة عميقة بقيادة الشركات الكبرى والرائدة تزيد عن 25 عاماً، فضلاً عن تمتعه بالتفكير الاستراتيجي والتطوير التنظيمي المواكب والدمج والاستحواذ، ووضع الاستراتيجيات المتكاملة التي من شأنها أن تحقق رصيداً إيجابيًا ومؤثراً لشركة عبدالله العثيم للاستثمار والشركات التابعة لها؛ للمضي قدماً وبثقة في مجال قطاع الأعمال والاقتصاد بالمملكة .

وعبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن تمنياتهم للرئيس التنفيذي الجديد بدوام التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه الموكلة إليه، وأن يواصل عطاءه الإيجابي في تطوير أداء الشركة وتميزها، وتوظيف خبراته لتحقيق رؤية الشركة في التطور والنمو المستدام.

يذكر أن شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعد من أبرز شركات القطاع الاقتصادي، وتمثل منظومة استثمارية متكاملة يندرج تحت مظلتها عدد من الشركات منها شركة مجمعات العثيم (وتمتلك ثمانية مجمعات كبرى على مستوى المملكة، ويجري العمل على إضافة خمسة مجمعات جديدة، شركة عبدالله العثيم للترفيه، وشركة عبدالله العثيم للأزياء، وشركة امتياز الرياض، وغيرها.

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